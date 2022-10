Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, weźmie udział w debacie "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości", która odbędzie się 7 listopada 2022 w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Monika Piątkowska na FRSiH

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej, prawnik, ekspert w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej.

Od wielu lat wykorzystuje swoje doświadczenie, konsekwentnie wspierając polskich przedsiębiorców, działając w obszarach dyplomacji gospodarczej, promocji polskiej żywności i bezpieczeństwa żywnościowego - pracując zarówno jako urzędnik samorządowy, ministerialny, członek zarządu jednej z państwowych agencji i prezes izby gospodarczej.

Monika Piątkowska weźmie udział w debacie "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach 11:30-13:00 w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Tematyka debaty to:

- Polska nowym spichlerzem Europy

- Wyzwania i realne szanse dla polskiego eksportu żywności

- Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów?

- Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży – co zmieniła pandemia?

W debacie wezmą udział:

- Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol



- Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców



- Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska



- Monika Piątkowska, prezes, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz



- Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak

- Olimpia Wolf, dziennikarz portalspozywczy.pl