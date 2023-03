Z radością obserwuję, że w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej silnych, wierzących w siebie kobiet - mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej; for. mat. pras.

Czy biznes spożywczy AD 2023 jest już wolny od stereotypów dotyczących zarządzania firmami przez kobiety i mężczyzn?

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej: To szerszy problem związany z obecnością kobiet w życiu publicznym i w biznesie. Branża rolno-spożywcza nie jest wyjątkiem. Głośny w ostatnich miesiącach raport GLOBAL GENDER GAP REPORT 2020 roku zawiera alarmujące dane, że kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 roku. Niestety ani nasz sektor, ani też cała gospodarka czy sfera publiczna, nie są wolne od stereotypów. Proces wyrównywania szans, budowania różnorodności, równego traktowania kobiet i mężczyzn w biznesie trwa i trwać będzie jeszcze wiele lat.

Dlatego każdą inicjatywę, przyśpieszającą ten proces uznaję za bardzo cenną i będę wspierać. W ostatnim czasie miałam przyjemność dołączyć do inicjatywy „Baza ekspertek", której celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w mediach.

Utarło się, że kobiety menadżerki mają lepszą intuicję i łatwiej tworzą trwałe relacje w biznesie. Czy w ogóle możemy mówić o zestawie cech kobiecych i męskich w przypadku zarządzania?

Jestem zwolenniczką różnorodności i równości zarówno w biznesie, jak i w polityce. Im większa różnorodność w sferze publicznej, tym szersza reprezentacja społeczeństwa i różnych spojrzeń na otaczającą nas rzeczywistość. To przynosi długofalowe korzyści. Mówią o tym raporty opracowywane w ostatnich latach zarówno przez organizacje zrzeszające prywatnych przedsiębiorców, ale także te realizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Efektywne wykorzystanie doświadczeń i predyspozycji kobiet przynosi firmom i instytucjom wymierne korzyści – ekonomiczne, rozwojowe, wizerunkowe.

Organizując debaty i konferencje, często spotykamy się z deficytem kobiet - prelegentek. Często mówią, że muszą być na 100 procent przygotowane, żeby się wypowiadać. Mężczyznom ta pewność często nie jest już tak potrzebna. Jak przezwyciężyć tę kulturową kwestię?

Od 20 lat mam zaszczyt pełnić stanowiska kierownicze – zarówno w administracji publicznej, jak i biznesie. Istotna część mojej aktywności zawodowej związana była z budowaniem strategii promocji, wspieraniem polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Tego typu działania są naturalnie związane z kampaniami i projektami, których ważną częścią są konferencje, debaty, panele dyskusyjne.

Opierając się na swoim doświadczeniu, mogę bez żadnej wątpliwości powiedzieć, że teza zawarta w pytaniu jest słuszna. Po pierwsze kobiet w życiu publicznym, a co za tym idzie i w panelach dyskusyjnych, jest znacznie mniej. Po drugie, te kobiety, które biorą w nich udział, zawsze są perfekcyjnie przygotowane.

Te, którym udało się przebić, są perfekcjonistkami, charakteryzującymi się dużą determinacją. Często ciężko pracowały na swój sukces. Niewiele było tam miejsca na przypadek czy improwizacje. Taki mamy już nawyk, że chcemy czuć się przygotowane, ale to nie oznacza ze „nie potrafimy zaimprowizować" czy w stresogennej sytuacji wykazać się skutecznością lub trafną ripostą. Potrafimy! Z radością obserwuję, że w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej silnych, wierzących w siebie kobiet. Ten proces przebiega jednak wolnej, niż bym sobie tego życzyła.

Czy w zarządach polskich firm potrzebne są parytety?

Przyznam szczerze, że nie lubię pytania o parytety. Uważam, że wszelkie sztuczne rozwiązania mogą wypaczyć proces, ale wiem też, że takie sytuacje w których tylko poprzez odgórnie ustalone normy czy zasady możemy szybciej osiągnąć cel. Wydaje się, że tu mamy do czynienia z taka właśnie sytuacją. Dlatego też, mimo iż widzę pewne zagrożenia w twardo ustawionych parytetach, zachęcam do ich mądrego stosowania, wierząc, że wpłyną one na zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym i w biznesie. Liczę, że ich stosowanie będzie narzędziem wykorzystywanym przez kobiety w celu ułatwienia zalogowania do systemu tym kobietom, które mają kompetencje, predyspozycje, determinację i wolę funkcjonowania w świecie biznesu, polityki czy nauki.