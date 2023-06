Wypłacono pierwszą transzę pomocy za sprzedane zboże; w środę na konta rolników wpłynęło 22 mln zł - przekazał w środę cytowany przez resort rolnictwa minister Robert Telus.

Na konta rolników wpłynęła pierwsza transza pomocy za sprzedane zboże /fot. Unsplash, Shalitha Dissanayaka

Pierwsza transza za zboże już trafiła do rolników

Ministerstwo poinformowało na Twitterze, że szef MRiRW spotkał się z doradcami z ośrodków doradztwa rolniczego. W trakcie spotkania informował m.in. o zmianach w ekoschematach.

Cytowany przez resort minister Telus przekazał, że "wypłacamy już pierwszą transzę pomocy za sprzedane zboże". "Dziś wpłynęło na konta rolników 22 mln zł" - dodał.

W środę rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa informował, że dopłaty do zboża będą "na dniach" na kontach rolników. Z kolei w Radiu Plus mówił on, że wartość tzw. wojennej pomocy dla rolników, czyli wprowadzonej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, sięgnie 15 mld zł.