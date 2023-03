Naszym celem jest opróżnienie magazynów przez żniwami - to główna konkluzja ze środowych rozmów "okrągłego stołu". Z tym stwierdzeniem zgodziła się zarówno strona rządowa, jak i przedstawiciele organizacji rolniczych, izb rolniczych oraz firm działających w sektorze zbożowym - poinformował resort rolnictwa.

MRiRW: Nasz cel to opróżnienie magazynów przez żniwami; fot. shutterstock

Okrągły Stół Zbożowy

W środę w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych. w sumie - jak poinformował resort - w środowym spotkaniu uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli rolników i przedsiębiorców.

Jak poinformował resort, minister zaproponował następujące działania: polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione będą kontrole na granicy. Do czasu otrzymania wyników badań dany transport będzie wstrzymany.

W ramach pomocy, 600 mln złotych z budżetu krajowego przeznaczone będzie dla producentów pszenicy i kukurydzy. Dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej UE trafi do rolników. Będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.

Kolejny krok to dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie takiej pomocy.

Magazyny zbożowe

Magazyny zbożowe mają być opróżnione przed żniwami poprzez zwiększenie eksportu m.in. na cele humanitarne do krajów Afryki. Proces skupu rozpocznie się najpóźniej 12 kwietnia 2023 r. - poinformował resort.

Budowa silosów i magazynów będzie mogła odbywać się bez pozwoleń na budowę. Do budowy tych silosów wprowadzone zostaną dopłaty. Będą preferencyjne kredyty płynnościowe dla rolników z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. Akcja kredytowa to 10 mld złotych. Będą pożyczki "płynnościowe" z KOWR dla podmiotów skupowych.

Do końca maja 2023 r. nastąpi nowelizacja ustawy o biopaliwach.