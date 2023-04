Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy zostanie wznowiony 21 kwietnia o północy, czyli w nocy z czwartku na piątek - wynika z odpowiedzi resortu rozwoju i technologii przekazanej PAP. Dodano, że trwają prace nad nowelizacją odpowiedniego rozporządzenia.

Tranzyt m.in. zboża z Ukrainy będzie wznowiony w nocy z czwartku na piątek /fot. pixabay

Będzie wznowiony tranzyt ukraińskiego zboża

"Tranzyt zostanie wznowiony 21 kwietnia 2023 r. o północy, czyli w nocy z czwartku na piątek" - podał resort rozwoju i technologii w odpowiedzi na pytanie PAP.

Podał też, że rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, które w sobotę zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, zostanie znowelizowane. "Prace nad nowelizacją trwają i wejście w życie nowelizacji nastąpi przed datą wznowienia tranzytu. Polska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Odbywają się rozmowy premiera Morawickiego i przedstawicieli rządu z Komisją Europejską. Dziś minister Buda spotka się m.in. z komisarzem ds. handlu V. Dombrovskisem" - dodano w komentarzu resortu.

Obowiązujące rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Zboże z Ukrainy nie może zostać w Polsce

Na wtorkowej konferencji prasowej minister Waldemar Buda zapewnił, że do przepisów ma zostać wprowadzony zapis, którego celem będzie zabezpieczenie przed pozostawaniem tych towarów w Polsce; nie będzie można ich wycofać się z tranzytu.

Buda tłumaczył, że do tej pory deklaracja tranzytu na granicy mogła być zmieniona np. w centrum Polski i było to zgodne z przepisami. "Zgodnie z brzmieniem tego rozporządzania, nie będzie możliwa zmiana miejsca docelowego, czyli nie będzie można zatrzymać się w dowolnym punkcie celnym, oclić towar i wprowadzić go do obrotu (...) Utrzymujemy zakaz ściągania towarów do Polski, a umożliwiamy przejazd przez Polskę do czterech polskich portów i do innego kraju europejskiego" - dodał.

Szef MRiT oraz minister rolnictwa Robert Telus informowali w poniedziałek, że ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT. Transporty mają być plombowane elektronicznymi plombami z GPS.