MSZ Polski i Turcji prowadzą rozmowy ws. eksportu zboża z Ukrainy

Autor: PAP

Data: 01-08-2022, 15:31

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Turcji Mevlutem Cavusoglu m.in. na temat porozumienia odblokowującego eksport zboża z Ukrainy.

Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie; fot. PAP

"Minister Zbigniew Rau rozmawiał dziś ze swoim tureckim odpowiednikiem, ministrem SZ Turcji Mevlutem Cavusoglu. Ministrowie poruszyli temat porozumienia odblokowującego eksport zboża z Ukrainy oraz możliwości współpracy wielostronnej, celem zapewnienia bezpieczeństwa transportu żywności" - poinformowało polskie ministerstwo spraw zagranicznych na Twitterze.

Pierwszy statek z ukraińskim zbożem

Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu eksportu zablokowanego przez inwazję Rosji; statek kieruje się do Libanu - podała agencja AP, powołując się na ministerstwo obrony Turcji, która pośredniczyła w porozumieniu.

Pływający pod banderą Sierra Leone statek Razoni ma we wtorek dotrzeć do Stambułu, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim będzie mógł popłynąć dalej - poinformowało tureckie ministerstwo. Według danych ONZ Razoni przewozi ponad 26 tys. ton kukurydzy - podała AP.

Odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża

22 lipca przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do Odessy, Czarnomorska i Piwdennego. Statki do wywozu zboża mają być eskortowane przez okręty wojenne, a do zaminowanych ukraińskich portów będą je wprowadzać ukraińscy nawigatorzy.