Na Podkarpaciu zmarł 41-latek przysypany przez ziarna kukurydzy

41-letni mężczyzna zmarł po tym, jak przysypany został w silosie przez ziarna kukurydzy. Tragedia wydarzyła się w czwartek rano w centrali nasiennej w Oleszycach na Podkarpaciu.

Autor: PAP

Data: 27-01-2022, 15:00

Na Podkarpaciu zmarł 41-latek przysypany przez ziarna kukurydzy /fot. Shutterstock

Jak poinformowała podkarpacka policja, do wypadku doszło ok. godz. 9. "Dyżurny lubaczowskiej komendy otrzymał informację o wypadku, do którego doszło w centrali nasiennej w Oleszycach. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna został przysypany przez znajdujące się w silosie ziarna kukurydzy" - czytamy w policyjnej notatce.

Naprawa w silosie

Na miejscu policjanci ustalili, że 41-letni mieszkaniec gminy Oleszyce, wszedł do silosu, aby wykonać prace naprawcze. Znajdujące się w silosie ziarna kukurydzy osunęły się i przysypały mężczyznę.

Pracownicy, którzy byli obecni na miejscu, wycięli otwór na dole silosu, dzięki czemu udało się wyciągnąć na zewnątrz nieprzytomnego mężczyznę. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej 41-latek zmarł.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśnią okoliczności wypadku.