Na Słowacji sięgnęły nawet równowartości 17 proc. rocznej własnej produkcji.

Ukraińskie zboże na europejskich rynkach

Opór Budapesztu i Bratysławy przed importem z Ukrainy zaczyna być bardziej zrozumiały, gdy spojrzeć na to, ile tysięcy ton zboża trafiło na te relatywnie małe, w porównaniu np. do Polski czy Niemiec, rynki.

Jak wynika z danych Eurostatu, import zboża z Ukrainy do wszystkich 27 krajów UE od września przekraczał 1,5 mln ton miesięcznie. W tym czasie zaczął się jednak zmniejszać udział zboża, które trafiało do Polski.

Na Węgry od lipca ubiegłego roku trafiało ponad 100 tys. ton zboża miesięcznie

Na Węgry od lipca ubiegłego roku trafiało ponad 100 tys. ton zboża miesięcznie, ale liczby szybko przyrastały. W czerwcu to było jeszcze - 88 tys., w lipcu - 102 tys., w sierpniu - 120 tys., by w październiku skoczyć na 200 tys. ton miesięcznie, a w listopadzie - 268 tys. Styczeń i luty to import na poziomie około 200 tys. ton, czyli ok 10 proc. całego ukraińskiego eksportu zboża do Unii Europejskiej. W lutym tyle samo zboża trafiło, i do Polski, i do Węgier.

