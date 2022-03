Napływ Ukraińców zwiększy spożycie pieczywa w Polsce?

W 2022 roku możemy spodziewać się wzrostu spożycia pieczywa w Polsce na głowę mieszkańca. Bardzo duży wpływ będą mieli na to uchodźcy z Ukrainy. Poprawi się statystyka, po raz pierwszy od wielu lat – mówi nam Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Jak sytuacja w Ukrainie wpływa na polskie piekarnie?

Andrzej Piętka z Akademii Wypieków w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że wybuch wojny w Ukrainie wywołał niepokój w piekarniach, które potrzebują surowców w stałych cenach.

- Aktualnie najważniejszym pytaniem jest dostępność surowców, w tym mąki i oleju. Dopiero na drugim miejscu pytanie jest o cenę. Na pewno pieczywa w 2022 roku w sklepach nie zabraknie - dodaje.

Napływ Ukraińców zwiększy spożycie pieczywa w Polsce?

Ekspert rynku piekarniczego przewiduje nawet wzrost spożycia pieczywa w Polsce na głowę mieszkańca.

- Bardzo duży wpływ będą mieli tutaj uchodźcy z Ukrainy. Poprawi się statystyka, po raz pierwszy od wielu lat. Dodatkowo, należy spodziewać się, że na tej sytuacji zarobią dobrze dyskonty i sieci handlowe. To w takich miejscach najczęściej będą robić zakupy Ukraińcy, którzy głównie szukają chleba i chcą kupować bułki - ocenia.

Wysokie koszty duszą polskie piekarnie

Andrzej Piętka jest zdania, że dyskonty będą najpewniej utrzymywać dalej niskie ceny sprzedaży, np. kajzerek i chlebów podstawowych.

- Przełoży się to na problemy finansowe w piekarniach, które dostarczają pieczywo zgodnie z zakontraktowanymi umowami. Wydaje się, że wysokie koszty duszą wiele piekarni w Polsce. Dyskonty będą zwiększać wolumen sprzedaży wyrobów piekarskich i z sukcesem przejmować klientów bazarów i sklepów firmowych regionalnych piekarni - mówi.

Pieczywo żytnie i razowe przeżyje renesans?

Ekspert przewiduje, że w sklepach więcej miejsca na półce zajmie pieczywo żytnie, razowe i pszenno-żytnie.

- Reklamowane to będzie jako powrót do tradycji i zdrowego jedzenia, chociaż nasi dziadkowie kojarzyli pieczywo żytnie i razowe jako oznakę biedy i czas wojny. Piekarnie stoją przed koniecznością maksymalnego zmniejszania produkowanego asortymentu, co ograniczy ilość indeksów w sprzedaży pieczywa w dyskontach - podsumowuje.