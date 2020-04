Naukowcy: Nie ma pozostałości glifosatu w oleju rzepakowym

Rzepak to uprawa, która może być desykowana przed zbiorem – co pozwala zniszczyć chwasty i dosuszyć nasiona. Do tego zabiegu stosuje się preparaty opierające się na znanej substancji czynnej – glifosat. Naukowcy przyjrzeli się, czy może to skutkować jej pozostałościami w oleju rzepakowym? Nie – czytamy w serwisie farmer.pl