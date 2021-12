Nie ma szans na utrzymanie dotychczasowych cen pieczywa

Aktualna sytuacja na rynku piekarskim nie daje wielu powodów do optymizmu - ostrzega Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Zdaniem Andrzej Piętki, w najkorzystniejszej sytuacji wydają się być piekarnie posiadające własną sieć sklepów firmowych i rozwijające handel obwoźny. To daje im szanse szybkiego dostępu do gotówki za sprzedany towar oraz możliwość kształtowania cen i asortymentu na półce; fot. kolaż/shutterstock

Piekarnie liczą koszty

– Pogłębia się chaos informacyjny i cenowy na rynku surowców oraz wyczekiwane są radykalne wzrosty cen za energię, elektryczną, gaz, paliwo do samochodów, wodę itd. Cena mąki zmienia się co tydzień i nie ma na razie szans na zakontraktowanie stałej ceny na dłuższy czas. Koszt zakupu oleju to minimum wzrost o 100%, podwyżki dotyczą również ziarna, owoców, kremów, farszy i wielu ważnych komponentów. Jeżeli do tego dodamy spodziewane w przyszłym roku roszczenia płacowe pracowników piekarni przy jednoczesnym braku specjalistów potrzebnych do pracy to perspektywa utrzymania niskiej ceny za pieczywo jest zerowa – wylicza Andrzej Piętka.

Zdaniem eksperta, w najkorzystniejszej sytuacji wydają się być piekarnie posiadające własną sieć sklepów firmowych i rozwijające handel obwoźny. To daje im szanse szybkiego dostępu do gotówki za sprzedany towar oraz możliwość kształtowania cen i asortymentu na półce.

– To uniezależnia od musu dowozu pieczywa dla sieci handlowych i pozwala reagować na zapotrzebowanie kupujących klientów. Jednymi z nielicznych niebezpieczeństw dla tej formy prowadzenia biznesu będzie stały, chociaż niewielki odpływ klientów do zakupów pieczywa w dyskontach (ceny tu będą niższe za chleb i to może do zakupów w takich miejscach) i zagrożenia kosztowo-płacowe. Takie piekarnie najlepiej przetrwały okres covidowy, a lockdowny dobrze wpłynęły na sprzedaż w sieci sklepów firmowych i kondycję finansową – komentuje Piętka.

Ceny pieczywa

Dodaje, że duże zakłady rzemieślnicze i największe piekarnie przemysłowe zderzają się aktualnie najbardziej z kosztami, brakiem specjalistów do pracy i nieprzewidywalnością cen surowców w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Ma to negatywny wpływ na tworzenie cenników i jednocześnie na negocjacje cenowe z obsługiwanymi sieciami dyskontów i sklepów. Trudno jest przez to zagwarantować ceny na pieczywo w perspektywie kolejnych miesięcy dla sieci dyskontowych i sklepów zewnętrznych.

– Wydaje się, że będzie to miało dodatkowo wpływ na nowe projekty, bo będą ograniczane lub wygaszane. Żadna piekarnia przecież nie podejmie ryzyka produkcji nowego chleba, nie mając gwarancji, że za 2-3 miesiące nie będzie dostępu do potrzebnych surowców. Inflacja nie będzie sprzyjała stałej cenie na komponenty, koszty energii i pracowników – podkreśla.

Zdaniem eksperta, w przypadku tego typu zakładów na ich korzyść działać będzie posiadanie certyfikatów IFS i BRC i duże umaszynowienie oraz automatyzacja produkcji. Cały czas wzrasta zapotrzebowanie na pieczywo mrożone, pakowane i coraz mniej na świeże.