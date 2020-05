Nielsen: W I kw. 2020 w Polsce sprzedano 58,9 tys. ton makaronu

Jak pokazują badania Nielsena, w marcu br. gdy gromadnie ruszyliśmy do sklepów, by przygotować się do życia w kwarantannie, wolumen sprzedaży makaronu wzrósł o 68,5% w porównaniu do marca 2019. W pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce sprzedano 58,9 tys. ton makaronu, z czego tylko w marcu prawie połowę tej liczby. Najczęściej konsumenci sięgali po 4 różne typu makaronu.

– Niemal połowę wartości sprzedaży między kwietniem 2019 a marcem 2020 wygenerowały cztery typy makaronu: fusilli, filini (cienkie nitki), spaghetti oraz krajanka. Nieco ponad 23% wartości sprzedaży rynku makaronu w Polsce stanowią dwa rodzaje, które jak możemy przypuszczać, trafiają głównie do zup. Są to wspomniane makarony filini oraz krajanka. Między skumulowanym okresem kwiecień 2019 - marzec 2020, a analogicznym okresem rok wstecz, jedynie o 3% wzrosła wartość sprzedaży makaronów świeżych, rozumianych jako produkty chłodzone, przechowywane w lodówkach. Wartość tego rynku to kropla w morzu w porównaniu do makaronu suchego. Ciekawym może być natomiast to, że zarówno wartościowo, jak i wolumenowo, szał zakupowy związany z koronawirusem nie wpłynął znacznie na wzrosty sprzedaży tych produktów –tłumaczy Karolina Drzewosz, starszy konsultant w Nielsen Connect Polska.

– Co ciekawe, mimo wszechobecnego trendu prozdrowotnego, odsetek sprzedaży makaronów z mąki pełnoziarnistej, utożsamianych ze zdrowszą dietą, jest wciąż nieznaczny (3,3% wartości sprzedaży kategorii między kwietniem 2019 a marcem 2020 r.). Podobnie kształtuje się sprzedaż produktów z europejskim certyfikatem ekologicznym - makarony BIO to mniej niż 1% całej kategorii – dodaje ekspertka.

Jak podaje Nielsen, nieco ponad ⅓ wartości sprzedaży makaronu w okresie od kwietnia 2019 do marca 2020 roku została wygenerowana przez marki własne.

– Udział w rynku marek własnych w kategorii jest stabilny. Z 10 złotych wydawanych na makarony, 6,8 zł Polacy zostawiają w sklepach dużego formatu: hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Wartość sprzedaży makaronu w tych kanałach wzrosła rok do roku o 18%. Do tak dużego wzrostu przyczyniło się oczywiście nasze marcowe robienie zapasów – wyjaśniła Karolina Drzewosz, starszy konsultant w Nielsen Connect Polska.

