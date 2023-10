Ma 16 lat i obraca kwotami kończącymi się sześcioma zerami. Zarabia na oleju kuchennym. W tym rodzinnym biznesie pomaga mu cała rodzina. Wszystko zaczęło się od prababci - informuje onet.pl.



Nastolatek z firmą wartą miliony euro/fot. shutterstock

Nastolatek z firmą wartą miliony euro. Zarabia na oleju kuchennym

Paul Belthle to nastolatek, o którym mówią całe Niemcy. "Die Ölfreunde" z małego miasteczka Beuron-Thiergarten na południu Niemiec to wyjątkowa firma. Założył ją 13-letni chłopak, a sukcesów mogą mu dziś zazdrościć najwięksi biznesmeni. Świadczą o tym cyfry: z obrotu wynoszącego 16 tys. 800 euro w 2019 r. firma tak się rozwinęła, że w 2022 r. osiągnęła obrót w wysokości prawie 1,4 mln euro - informuje onet.pl.

Wszystko się zaczęło od tego, że Paul spędzał mnóstwo czasu w ogrodzie. Jego prababcia hodował w nim rośliny, zioła, warzywa. Wciągnęła w to swojego wnuka. W wieku 12 lat chłopiec miał już swoja własną, niewielką olejarnię, w której zaczął eksperymentować w produkcji oleju, uszlachetniając go różnymi przyprawami i ziołami.

Jak inofmruje onet.pl Paul został najmłodszym olejarzem w Niemczech. I już wtedy miał pomysł, żeby z olejowego hobby zrobić biznes. Zmusiła go do tego także epidemia koronowirusa. Jego rodzice prowadzili hotel i schronisko młodzieżowe. Ojciec przez jakiś czas miał też swoją własną niewielką destylarnię wódki. Epidemia dała im się we znaki. Turystyka niemal zanikła, obostrzenia też zrobiły swoje — hotelowy biznes niemal zamarł. Wizja olejarni, którą przedstawił rodzicom nastolatek wszystkim się spodobała. Paul dużo jeździł po różnych targach, rozmawiał z rolnikami, przyglądał się konkurencji. W ten sposób przygotowywał grunt pod założenie wytwórni. Stopniowo stworzył struktury niezbędne każdemu małemu przedsiębiorcy w branży olejarni, aby odnieść sukces.

Paul Belthle został szefem firmy. Mama Yvonne zajmuje się biurem, tata Jürgen ma na głowie produkcją. Wujek Maik odpowiada za zakupy i przyjmowanie zamówień, drugi wujek Tobi ma w zakresie obowiązków magazynowanie i wysyłkę. W rodzinnym biznesie zaangażowana jest nawet babcia, dziadek i młodszy brat Paula, Hannes.

Firma Paula produkuje kilkanaście różnych olejów. Pracują przez całą dobę. Podczas produkcji nic się nie marnuje. Wytłoki bogate w białko wykorzystywane są do produkcji mąki, proszku białkowego i paszy dla zwierząt. Wszystkie surowce pochodzą z regionalnych upraw - informuje onet.pl.