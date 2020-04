Nowa inwestycja Podlaskich Zakładów Zbożowych

Nielsen: Konsumenci szukają normalności w czasie obostrzeń, wracają do alkoholi i art. przyjemnościowych (wideo)

Podlaskie Zakłady Zbożowe to jeden z największych producentów mąk pszennych i żytnich w Polsce, który istnieje na rynku od 72 lat. To stąd do sprzedaży trafia najbardziej popularna Mąka Tortowa z charakterystycznym tortem ze świeczką.

- Mimo lat stale się rozwijamy. Aktualnie uruchomiliśmy nową spedycję, która znacznie usprawni załadunek mąk luzem. Te dostarczane są do licznych piekarni, cukierni, sieci handlowych i zakładów przemysłowych. Naszymi klientami są zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i duże piekarnie w kraju i za granicą – mówi Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. W Białymstoku.

Nowoczesna spedycja ułatwia pracownikom PZZ sprawną dystrybucję mąki oraz precyzyjne wydawanie zaplanowanej ilości mąki. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz osprzętom, odbywa się to z zachowaniem bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Dodatkowo pokaźne zbiorniki na spedycji pozwalają zmagazynować jeszcze większe ilości mąki.

Uruchomienie nowej spedycji znacznie poprawiło komfort pracy. Wprowadzenie automatycznego sterowania z poziomu komputera na sterowni sprawiło, że praca jest wygodna i zdecydowanie łatwiejsza.

- Dzięki tej inwestycji mamy możliwość ładowania dwóch aut jednocześnie. To znacznie zwiększa nasze możliwości i sprawia, że z zakładów w przyszłości będzie mogło wyjeżdżać dwa razy więcej mąki niż wcześniej – mówi Sylwia Majewicz.

Podlaskie Zakłady Zbożowe systematycznie zakupują specjalistyczne mąkowozy – cysterny przystosowane do transportu mąki luzem. Flota aut ciągle się powiększa. To i nowoczesna spedycja sprawia, że są w stanie zaopatrywać jeszcze więcej Klientów.

- Dzięki nowej spedycji specjalistyczne mąkowozy można szybciej załadować. Dotrzymujemy terminowości dostaw, jesteśmy bardzo elastyczni w podejściu do Klienta i jego potrzeb – dodaje Sylwia Majewicz.

Jedną z najważniejszych inwestycji, jaką przeprowadziły Podlaskie Zakłady Zbożowe w Białymstoku, była generalna modernizacja młyna. W nienaruszonym stanie pozostała jedynie konstrukcja budynku, wymieniono zaś całe wnętrze młyna. Firma zakupiła nowoczesne maszyny do przemiału, znacznie zwiększające wydajność zakładu oraz standardy bezpieczeństwa i jakości produktu. Umożliwiło to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kontroli bezpieczeństwa żywności, tj. BRC 8.