Nowa linia produkcyjna w piekarni Aryzta

Montaż kolejnej linii wiąże się z rozbudową zakładu – powstanie 5 000 m² nowej powierzchni, a moce produkcyjne w segmencie pieczywa hamburgerowego wzrosną o ponad połowę. Instalacja linii ruszy jeszcze w 2021 roku, natomiast pierwsze bułki będą wypiekane prawdopodobnie już w drugiej połowie 2022 roku.

- Dzięki inwestycji wzmocnimy pozycję Aryzta zarówno na polskim rynku piekarniczym, jak i w eksporcie. Jako lider stawiamy na rozwój produktów, automatyzację oraz bezpieczeństwo i najwyższą jakość żywności. Dlatego cieszę się, że nowa linia powstaje właśnie w Strzegomiu, będącym jedną z trzech naszych lokalizacji. To nowoczesna fabryka z doskonałym zespołem ekspertów i silnym portfolio produktowym, wykorzystująca do wypieku najwyższej jakości polskie surowce. Montaż nowej linii bułek to ważny krok dla nas jako producenta pieczywa i jako znaczącego pracodawcy na lokalnym rynku pracy – mówi Waldemar Topolski, Dyrektor Zarządzający Aryzta Polska.

Zakład Aryzta w Strzegomiu powstał w 2013 roku i z powodzeniem rozwija ofertę produktową w takich kategoriach jak pieczywo hamburgerowe, wrapy, croissanty czy bułeczki śniadaniowe. Nowa instalacja będzie wypiekać kilkadziesiąt tysięcy bułek na godzinę – od formowania ciasta po pakowanie. Wliczając tą inwestycję, piekarnia będzie posiadała cztery linie produkcyjne.

- Naszym priorytetem podczas realizacji inwestycji jest bezpieczeństwo pracowników i partnerów zewnętrznych. Nową linię obsługiwać będzie kilkadziesiąt osób, a to oznacza, że na kolejnych etapach projektu rozpoczniemy budowę nowego zespołu – mówi Marcin Klimas, Dyrektor Zakładu ARYZTA Strzegom.

Dzięki inwestycji, Aryzta Polska stanie się numerem jeden w kategorii pieczywa hamburgerowego spośród wszystkich europejskich piekarni Grupy Aryzta. Aryzta Polska posiada także zakłady w Grodzisku Mazowieckim i Michałowie-Reginowie. Jesienią 2020 r. w Grodzisku również została uruchomiona nowa linia, produkująca różne typy pieczywa m.in. dla największych sieci sklepów czy sieci restauracji QSR.