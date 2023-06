W sobotę wchodzi w życie ustawa ułatwiająca m.in. budowę silosów zbożowych. Nowe przepisy odnoszą się również do pożyczek dla rolników m.in. na zakup nawozów i środków ochrony.

Nowe przepisy ułatwiające m.in. budowę silosów zbożowych/fot. shutterstock

Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane uchwaloną przez Sejm 9 maja br.

Zgodnie z nowelą ustawy Prawo budowlane, budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy. Taka sama procedura dotyczyć będzie: jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W tym przypadku będzie jednak obowiązek dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe. Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

Nie będzie też potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłaconych do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczone na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Nowelizacja zmienia też przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Ma to zapewnić realizację reformy, określonej w KPO, a także rozporządzenia PE ws. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Ustawa określa przypadki, w których przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do kolejowych przewozów osób oraz terminy, od których stosuje się te przepisy do kolejowych przewozów osób oraz do dalekobieżnych krajowych przewozów osób i międzynarodowych przewozów osób wykonywanych na obszarze UE.

Przepisy te dotyczą m.in. dostępu do rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym, otrzymania zwrotu kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 min o innych dostępnych opcjach zmiany trasy w przypadku opóźnienia lub odwołania usługi, oferowania posiłków w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 min., informowania czy jest wspólny bilet, odszkodowania za opóźnienie w wysokości 25 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut oraz 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej, zapewnienia co najmniej 4 miejsc na rowery w pociągu.

Przepisy dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym wejdą w życie 7 czerwca br.