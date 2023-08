Nowel na koniec tego roku ma osiągnąć gotowość operacyjną nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowym Modlinie. Jak podaje firma, ma być to największa piekarnia w Polsce i jedna z największych w Europie. Pierwsza faza inwestycji oszacowana została na 200 mln zł, docelowo może być to inwestycja na poziomie 800 mln zł.

Nowel buduje największą piekarnię w Polsce. "Inwestycja na poziomie 800 mln zł; fot. mat. pras.

Nowel: Sprzedaż pieczywa

Jaki był ostatni rok dla firmy Nowel i co udało się już osiągnąć w 2023 r.?

Elżbieta Zajezierska, prezeska Nowel: Rekordowo rosnąca inflacja, wysokie koszty produkcji, niestabilna sytuacja na świecie, duży popyt na surowce – tak w kilku słowach można opisać 2022 r. Z podobnymi wyzwaniami mierzyliśmy się w branży piekarniczej, która w największym stopniu uzależniona jest od trzech zmiennych – kosztów mąki, gazu i energii. W ostatnim roku na cenę zbóż wpływały nie tylko przewidywalne trendy rynkowe, ale również rosnące koszty energii, paliw, nawozów, a także silna pozycja EURO. Wysokie rachunki za gaz czy energię sprawiły, że wzrosły również koszty usług firm zaangażowanych w proces produkcji – komponentów czy sklepów. Do tego należy dodać dynamicznie rosnące ceny paliw oraz niski poziom bezrobocia wpływający na presję płacową.

Czynniki te oddziaływały na funkcjonowanie całego sektora. Jednak pomimo tych wyzwań, sprzedaż pieczywa kształtowała się na wyższym poziomie niż w 2021 r. Jednym z głównych czynników wpływających na wolumen sprzedaży był rosnący popyt – większa liczba konsumentów, spowodowana imigracją w wyniku wojny w Ukrainie. W obliczu rosnących cen produktów spożywczych zauważyliśmy także, że część konsumentów zrezygnowała z zakupu pieczywa w piekarniach rzemieślniczych na rzecz dyskontów i supermarketów.

W Nowel w najtrudniejszych warunkach, w których musimy prowadzić działalność, zawsze odwołujemy się do naszej niemal 100-letniej historii i wieloletniej współpracy z partnerami biznesowymi. Naszym priorytetem jest, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów i dostawców. Wiemy, że większość biznesów mierzy się z podobnymi do nas problemami, dlatego tylko blisko współpracując, jesteśmy w stanie zabezpieczyć ciągłość naszych biznesów. Wierzymy, że to właśnie dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, zaangażowaniu całego zespołu oraz determinacji w działaniu udało nam się osiągnąć nasze cele.

Nowel: Sieć piekarni Żywioły

Karolina Zajezierska, wiceprezeska Nowel: Ostatni rok dla Nowel to nie tylko wyzwania, to także czas kluczowych inwestycji. Pod koniec 2022 r. uruchomiliśmy sieć piekarni Żywioły – będącą dla nas symbolicznym powrotem do korzeni naszej działalności, połączeniem naszej miłości do pieczywa, niemal stuletniego doświadczenia, wysokiej jakości produktów oraz różnych temperamentów. Obecnie w ramach marki funkcjonują dwa lokale – flagowy, największy format, przy ul. Chmielnej 19 oraz mniejszy przy ul. KEN. W następnych krokach planujemy rozwój sieci o kolejne punkty w Warszawie, w przyszłości również w Polsce. Żywioły Bread&Bistro przy Placu Pięciu Rogów to propozycja dla osób, które poszukują tradycyjnych potraw z nowoczesnym twistem. Miejsce, w którym pieczywo nadaje ton proponowanej kompozycji smakowej. Zapełnione stoliki są dla nas potwierdzeniem, że klienci poszukują obecnie lokali, które wyróżniają się smakiem, oryginalnością i przywiązaniem do tradycji.

Inwestujemy również w rozwój naszego parku maszynowego, ponieważ wierzymy, że czasy spowolnienia są po to, aby wprowadzać zmiany i plany na przyszłość. Dzięki temu nie tylko zwiększamy naszą konkurencyjność i zwiększamy odporność biznesową, ale również odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie.

Nowel: Nowy zakład produkcyjny

Nowel rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego. Na jakim etapie jest budowa? Jakie są plany wobec tego obiektu?

Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel: W ubiegłym roku zakupiliśmy od Gminy Pomiechówek dwie działki o łącznej powierzchni około 10 ha w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – PomInvest w Nowym Modlinie. Z powiatem nowodworskim jesteśmy związani od początków naszej działalności, kiedy to mój pradziadek, Antoni Nowakowski, uruchomił pierwszą, rzemieślniczą piekarnię w Nowym Dworze Mazowieckim. Kilkuosobowa, początkowo rodzinna, firma przerodziła się w nowoczesne i międzynarodowe przedsiębiorstwo, które jednak nie zapomina o swoich korzeniach i wraca z dużą inwestycją w regionie. Zdecydowaliśmy się jednak na tę lokalizację nie tylko ze względów sentymentalnych, ale przede wszystkim zaważyło doskonałe przygotowanie strefy przemysłowej oraz bardzo dobra infrastruktura drogowa.

Budowę nowego zakładu rozpoczęliśmy w marcu, a gotowość operacyjną planujemy na koniec tego roku. Nowa inwestycja zwielokrotni moce produkcyjne piekarni, zoptymalizuje procesy logistyczne i produkcyjne. Docelowo będzie to największa piekarnia w Polsce, jedna z największych w Europie. Nowy zakład produkcyjny to również szansa dla regionu i jego rozwoju, gdyż nie tylko zapewnimy nowe miejsca pracy, ale także przyczynimy się do wzrostu bazy hotelowej, gastronomicznej czy innych usług wspierających biznes. Stworzymy miejsca pracy nawet dla 600 osób.

Jak nowy zakład wpłynie na pozycję Nowel na rynkach zagranicznych?

Karolina Zajezierska: Obecnie dostarczamy pieczywo na 27 rynków zagranicznych, a eksport stanowi ok. 30 proc. naszej działalności. Co istotne, zależy nam na tym, aby równolegle do rozwoju zagranicznego, wzrastał również nasz udział na rynku krajowym. W ten sposób nie tylko znacznie zwiększamy odporność naszego biznesu, ale także stabilnie rośniemy. Nowy zakład będzie zatem odpowiadał na zapotrzebowanie zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. Co ważne, trudne czasy pod względem gospodarczym sprawiają, że kraje dotychczas zamknięte na import pieczywa, zaczynają się otwierać, poszukując alternatywnych rozwiązań i poszerzając pulę dostawców. W Nowel dostrzegamy tę szansę i chcemy być gotowi na obsługę wzrostu wolumenu.

Wyzwania branży piekarniczej

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży piekarniczej i jak sobie z tym radzicie?

Elżbieta Zajezierska: Nieustannie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców, w tym szczególnie z sektora piekarniczego, jest kontrola kosztów. Z tego też względu nieustannie skupiamy się na optymalizacji działań operacyjnych, a także kontroli kosztów. Stale monitorujemy również sytuację rynkową i pozostajemy w kontakcie z parterami biznesowymi, aby jak najszybciej móc reagować na pojawiające się zmiany. Po latach zawirowań rynkowych cała branża wyczekuje stabilizacji. Wydaje się jednak, że wciąż nie jest ona osiągalna, ponieważ wiele czynników zależy od rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą.