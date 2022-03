strefa premium

Nowel: Pandemia zweryfikowała relacje biznesowe

Pandemia zweryfikowała u wielu przedsiębiorców dotychczasowe relacje biznesowe. Kluczowa okazała się dywersyfikacja w obszarze zarówno pozyskiwania surowców, jak również kierunków dystrybucji - mówi Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 04-03-2022, 17:10

Nowel: Pandemia zweryfikowała relacje biznesowe; fot. Nowel

Jak zaburzenia w łańcuchu dostaw w pandemii odbiły się na działalności Państwa firmy?

Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel: Czas pandemii to wymagający okres dla każdego przedsiębiorstwa. Nagle wszyscy masowo musieliśmy zweryfikować dotychczasową działalność i dostosować ją do nowej rzeczywistości. W Nowel bardzo szybko opracowywaliśmy z naszymi partnerami biznesowymi rozwiązania zabezpieczające ciągłości dostaw pieczywa do sieci handlowych. W momencie tak dużej niepewności szczególnie ważne było dla nas, aby konsumenci nie musieli martwić się o obecność w sklepach tak podstawowych produktów jak pieczywo. Dzięki współpracy z wieloletnimi partnerami udało nam się uniknąć w tym pandemicznym czasie trwałych zaburzeń łańcuchów dostaw. Zmagaliśmy się z nimi jedynie w pojedynczych przypadkach w transporcie międzynarodowym w okresie wakacyjnym.