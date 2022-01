Nowel: Rosnące koszty działalności wyzwaniem dla piekarni

Rekordowo wysoka inflacja, skokowo rosnące ceny polskich zbóż oraz energii, transportu i gazu – to kluczowe pozycje wpływające na ostateczną cenę pieczywa. Wszystkie analizy ekonomiczne wskazują na to, że z tymi problemami będziemy musieli radzić sobie również w kolejnych latach – mówi Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel.

Portalspozywczy.pl: Jaki był rok 2021 dla firmy Nowel?

Elżbieta Zajezierska, prezes Nowel: To był bardzo dziwny rok – z jednej strony staraliśmy się funkcjonować zgodnie z przyjętą strategią rozwoju naszej firmy, z drugiej zaś musieliśmy robić wszystko trochę inaczej niż dotychczas, dostosowując się do ograniczeń i procedur covidowych. Często oznaczało to konieczność poświęcenia pewnym działaniom większej uwagi i czasu. Rok 2021 przebiegał w NOWEL pod znakiem kontynuacji rozwoju, rozumianego na wiele sposobów. To kolejny rok z rzędu, w którym poczyniliśmy istotne inwestycje w technologię produkcji, co z kolei przełożyło się na rozszerzenie oferty produktowej i wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów, która została bardzo dobrze odebrana przez konsumentów – pieczywa wypieczonego na kamieniu. Ubiegły rok to także umacnianie pozycji międzynarodowej naszej piekarni. Ważnym elementem tego procesu były niezwykle udane targi branży spożywczej – Anuga 2021, na których po raz kolejny prezentowaliśmy nasze pieczywo oraz filozofię prowadzenia rodzinnej piekarni. To były niezwykle intensywne dni, setki rozmów z przedstawicielami niemal całego świata, które w części przełożą się na jeszcze większą ekspozycję naszej marki na zagranicznych rynkach.

Z jakimi największymi wyzwaniami zmagała się w ostatnim roku branża piekarska?

Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel: Głównym wyzwaniem, z którym musiał i wciąż musi mierzyć się cały biznes, w tym również branża spożywcza, są rosnące koszty działalności. Rekordowo wysoka inflacja – 8,6 proc. tylko w grudniu 2021 roku, skokowo rosnące ceny polskich zbóż – najważniejszego czynnika cenotwórczego – oraz energii, transportu i gazu – to kluczowe pozycje wpływające na ostateczną cenę pieczywa. Wszystkie analizy ekonomiczne wskazują na to, że z tymi problemami będziemy musieli radzić sobie również w kolejnych latach.

Karolina Zajezierska, dyrektor handlowa Nowel: Warto wspomnieć również o tym, że pandemia w istotny sposób zmieniła styl życia wielu osób, również dokonywania zakupów, np. ich częstotliwości. Zmienił się również koszyk zakupowy przeciętnego Europejczyka. Wraz z naszymi partnerami z dużą uwagą analizujemy te zmiany, śledzimy trendy i elastycznie reagujemy na zmieniające się potrzeby konsumentów. Jesteśmy świadkami wielu zmian, które istotnie przyspieszyły i wymuszają na producentach równie szybkie dostosowanie się do nich. Wyzwaniem dla nas wszystkich – i to takim o znacznie szerszym horyzoncie – jest klimat i konieczność zminimalizowania naszego wpływu na środowisko. To dla NOWEL jeden z priorytetów i na różnych odcinkach naszej działalności wprowadzamy zmiany i usprawnienia. Zrównoważony rozwój to cel, do którego dążymy, co wiąże się jednak z wieloma złożonymi procesami i istotnymi kosztami, które musimy ponieść.

Jak pandemia wpłynęła na eksport?

Karolina Zajezierska, dyrektor handlowa Nowel: Zmieniły się metody i narzędzia, które wykorzystujemy do budowania naszej pozycji na międzynarodowych rynkach, ale nie zmieniły się cele i dynamika, z jaką działamy. Utrzymaliśmy udział eksportu na podobnym poziomie, przy jednoczesnym wzroście jego wartości, wzmocniliśmy naszą strukturę sprzedaży na kluczowych rynkach i prowadzimy bardzo obiecujące rozmowy z potencjalnymi partnerami na rynkach, na których do tej pory nie byliśmy obecni. Część z nich miała swój początek na targach Anuga w Kolonii, kiedy to mogliśmy zaprezentować piekarnię i wypiekane przez nas pieczywo przedstawicielom biznesu z Europy, Azji czy Ameryki Południowej. Wyczuwalne było bardzo duże zainteresowanie naszą firmą, a fakt, że na miejscu wypiekaliśmy kluczowe pozycje, w zdecydowany sposób wpływał na lepsze poznanie oferty Nowel.

Jak kształtowały się i będą się kształtować ceny pieczywa?

Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel: Ceny żywności rosną i zauważył to już każdy, kto regularnie robi zakupy – czy to w małych sklepach osiedlowych, marketach czy na lokalnych bazarkach. Rosnące koszty energii, gazu, surowców, zachwiane łańcuchy dostaw oraz rekordowa inflacja wpływają na podwyżki cen w każdej branży produkcyjnej. Od początku 2021 roku pszenica podrożała prawie dwukrotnie, a w ostatnim czasie mierzymy się z jedną z najwyższych cen za tonę zbóż w tym tysiącleciu. W porównaniu do stycznia 2021 roku cena benzyny jest dzisiaj wyższa o 25 procent, nie wspominam o rosnących kosztach pracy, które są oczywiście istotną pozycją z punktu widzenia każdej firmy produkcyjnej. Trudno więc o inne prognozy, niż te mówiące o tym, że 2022 rok będzie trudny z punktu widzenia budżetów domowych.

Jakie będą największe trudności w najbliższym czasie?

Karolina Zajezierska, dyrektor handlowa Nowel: Podobnie jak ogół rynku, również branża spożywcza zmaga się obecnie z wyzwaniami spowodowanymi dynamicznie zmieniającą się sytuacją ekonomiczno-gospodarczą – rosnącymi kosztami energii, pracy, surowców, transportu czy niedoborem pracowników. Nie przewidujemy, żeby rok 2022 był pod tym względem inny. W sferze publicznej pojawiają się wręcz opinie, że wiele niekorzystnych zjawisk i niestabilna sytuacja międzynarodowa oraz pandemiczna będą w istotny sposób wpływać na naszą rzeczywistość w perspektywie kilku następnych lat.

Z punktu widzenia sprzedażowego, z pewnością jednym z wyzwań będzie sprostanie oczekiwaniom klientów, które wynikają w dużej mierze ze zmieniających się potrzeb, zwłaszcza młodego pokolenia, które inaczej podchodzi do pieczywa. Konsumenci są dużo bardziej otwarci na nowe smaki, poszukują produktów zdrowych i ekologicznych, pochodzących od marek odpowiedzialnych i zrównoważonych, częściej jedzą w biegu, korzystając z szeroko dostępnych przekąsek. Jako producenci jeszcze nigdy w historii nie musieliśmy reagować na zmieniające się trendy z taką szybkością, jak teraz.