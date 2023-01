strefa premium

Nowel: Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych w historii firmy (wywiad)

Autor: Anna Wrona

Data: 17-01-2023, 10:17

- Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych okresów w historii działalności firmy. Wojna w Ukrainie spowodowała bardzo dużą niepewność na rynku co do dostępności podstawowych surowców, których używamy do produkcji, jak również dostępności nośników energii (gazu i prądu) - mówi Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel.

Karolina i Michał Zajezierscy to czwarte pokolenie, które kontynuuje rodzinną tradycję firmy Nowel; fot. mat. pras.

Jak oceniają Państwo rok 2022? Czy był to wymagający czas dla firmy?

Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel: Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych okresów w historii działalności firmy. Wojna w Ukrainie spowodowała bardzo dużą niepewność na rynku co do dostępności podstawowych surowców, których używamy do produkcji, jak również dostępności nośników energii (gazu i prądu). Ryzyko braku dostaw lub przerw w dostawie gazu czy prądu były czynnikami, z którymi musieliśmy się mierzyć wiele razy w tym roku. Do tego doszły oczywiście rosnące koszty we wszystkich kategoriach kosztowych – zarówno w surowcach, jak i zatrudnieniu. Wielokrotnie w ciągu roku otrzymywaliśmy podwyżki cen poszczególnych surowców, które tylko częściowo udało nam się przełożyć na końcową cenę produktu.