Zboża

O ile wzrosną światowe zbiory zbóż w 2023?

Autor: PAP Biznes

Data: 02-06-2023, 12:58

Światowe zbiory zbóż w 2023 roku wzrosną o 1 proc. rdr - ocenia Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Światowe zbiory zbóż w 2023 roku wzrosną o 1 proc. rdr. / fot. PAP/Leszek Szymański