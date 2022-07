Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku krajowym spowolniły

Autor: IZP

Data: 04-07-2022, 07:16

W ostatnim tygodniu bieżącego sezonu 2021/22, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku krajowym spowolniły. W reakcji na znaczne osłabienie cen, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów uległa wyraźnemu zmniejszeniu – informuje Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku krajowym spowolniły, fot. shutterstock

Przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2021 i kupują jedynie niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych żniw. Nie ma większego zainteresowania ze strony młynów i wytwórni pasz kupowaniem ziarna na lipiec zważywszy, iż tegoroczne żniwa mogą rozpocząć się sporo wcześniej niż zazwyczaj. Część przetwórców nie kupuje już ziarna do przerobu z ubiegłorocznych zbiorów.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, która dodatkowo wywiera presję na ceny krajowej kukurydzy. W połowie tygodnia, cena ukraińskiej kukurydzy w terminalu w woj. świętokrzyskim kształtowała się na poziomie około 270 $/t, po przeładunku, a wiec o 20 $/t mniej niż przed tygodniem – podaje Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Sytuacja na rynku krajowym

W połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 28 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna – 1450-1690 PLN/t,

pszenica paszowa – 1300-1450 PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 1200-1300 PLN/t,

żyto paszowe – 1100-1300 PLN/t,

pszenżyto – 1200-1300 PLN/t,

jęczmień paszowy – 1200-1350 PLN/t,

owies paszowy – 900-1100 PLN/t,

kukurydza – 1250-1320 PLN/t,

rzepak – 3200-3400 PLN/t.

Zbiór 2022

Notowana w ostatnich tygodniach upalna i sucha aura spowodowała przyspieszenie wegetacji w kraju. Tym samym, tegoroczne zbiory jęczmienia ozimego rozpoczęły się wcześniej niż normalnie. Na słabszych stanowiskach, brak opadów w maju i w I połowie czerwca br. dał się bardzo we znaki i plony nie są zbyt wysokie. Pierwsze sygnały wskazują na plonowanie na poziomie 5-6 t/ha, ale dobrą gęstość na poziomie 63-65 kg/hl.

W połowie tygodnia, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco (wg stanu na 28 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1550-1600 PLN/t,

pszenica paszowa – 1400-1420 PLN/t,

żyto konsumpcyjne (72/120) – 1200-1240 PLN/t,

pszenżyto (68) – 1220-1255 PLN/t,

jęczmień (62) - 1150-1220 PLN/t,

kukurydza – 1280-1300 PLN/t (dostawa X-XI),

rzepak - 3000-3150 PLN/t (dostawa VII-VIII).