Obroty zbożami niewielkie. Trwa oczekiwanie na zbiory

Autor: AW

Data: 11-07-2022, 13:40

Obroty zbożami niewielkie, trwa oczekiwanie na zbiory z 2022 roku - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Obroty zbożami niewielkie. Trwa oczekiwanie na zbiory; fot. PAP

Obroty ziarnem

"Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie. Rynkowa podaż ziarna nie jest duża, aczkolwiek cały czas pojawiają się oferty sprzedaży ziarna. Z kolei, przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2021 i kupują jedynie niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów" - napisano w cotygodniowym raporcie.



Izba podaje, że ceny starego ziarna pozostają pod presją zbliżających się tegorocznych zbiorów.



Według Izby zainteresowanie rolników zawieraniem umów na dostawy tegorocznego ziarna jest w dalszym ciągu niewielkie.



"Dużą niewiadomą jest bowiem wysokość tegorocznych plonów jak i parametry ziarna, które zostanie zebrane, szczególnie w odniesieniu do gęstości w regionach, gdzie susza była najbardziej dotkliwa" - napisano.

Ceny zbóż ze zbiorów 2021

W połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 5 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna - 1400-1600 PLN/t,

pszenica paszowa – 1250-1400 PLN/t,

żyto konsumpcyjne - 1150-1250 PLN/t,

żyto paszowe – 1100-1200 PLN/t,

pszenżyto - 1150-1300 PLN/t,

jęczmień paszowy – 1200-1350 PLN/t,

owies paszowy - 850-950 PLN/t,

kukurydza - 1200-1300 PLN/t.

Ceny zbóż ze zbiorów 2022

W połowie tygodnia, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1500-1550 PLN/t,

pszenica paszowa – 1300-1450 PLN/t,

żyto konsumpcyjne (72/120) – 1100-1200 PLN/t,

pszenżyto (68) – 1150-1280 PLN/t,

jęczmień (62) - 1100-1220 PLN/t,

kukurydza – 1250-1300 PLN/t (dostawa X-XI),

rzepak - 3200-3325 PLN/t (dostawa VII-VIII).