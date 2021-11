strefa premium

Octim inwestuje. Wiceprezes: modernizacja produkcji pozwoli na rozwój

- Inwestujemy w technologię, rozwijamy park maszynowy, zwiększamy możliwości produkcyjne. Od czasu założenia firmy zdolności produkcyjne octu i musztardy zwiększyły się o 1000 proc. Rozpoczęliśmy produkcję własnego ketchupu, rozwijamy produkty ekologiczne - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Alicja Adamiec-Ślipy, wiceprezes Wytwórni Octu i Musztardy Octim w Olsztynku.

Autor: Albert Katana, www.portalspozywczy.pl

Data: 17-11-2021, 15:33

Octim stale inwestuje; fot. mat.pras.

Właścicielem firmy OCTIM są pracownicy firmy. Również nazwa firmy jest czysto polska, nie ma w niej żadnych anglojęzycznych słów. To ewenement w dzisiejszym biznesie. Jaka jest historia OCTIM-u?

Faktycznie Octim jest firmą opartą wyłącznie na polskim kapitale. Ta polskość, ale też lokalność to coś, co nas wyróżnia na rynku. Spółka Octim powstała w 1993 roku. Była to spółka pracownicza, założona przez część ówczesnych pracowników przedsiębiorstwa państwowego istniejącego od 1965 roku pod nazwą Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku. Ta historia wpływa na relacje wewnętrzne do dziś. W firmie pracują pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy znają firmę od lat i kultywują tradycje produkcyjne. Dlatego też nasze flagowe produkty jak musztarda sarepska czy ocet spirytusowy wciąż produkowane są zgodnie z tradycyjnymi recepturami. To wartość, którą pielęgnujemy.