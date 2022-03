strefa premium

Olej olejowi nierówny. Terapeutyczne właściwości olei

W powszechnej świadomości funkcjonują trzy oleje: olej rzepakowy, słonecznikowy i oliwa z oliwek. Kropka. Tymczasem wielość rodzajów olei i ich zastosowania zaskakuje i jest warte odkrycia.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-03-2022, 17:37

Mówiąc „oleje” myślimy zazwyczaj o oleju słonecznikowym i rzepakowym. Popularna jest także oliwa z oliwek. Na tym kończy się wiedza i świadomość przeciętnego konsumenta o rodzajach olei. Kto bowiem zna olej makowy, olej krokoszowy, olej z wiesiołka, ogórecznika czy z nasion żmijowca? Kto spożywa olej z lnianki czyli rydzowy? To tylko niektóre z olei, które są osiągalne i możliwe do kupienia w Polsce. - Oleje tłoczone na zimno, nieoczyszczone, nierafinowane to superfood, superżywność szerokiego stosowania. Umiejętnie dobrane i cyklicznie zmieniane, mogą znacząco wpłynąć na poprawę naszego stanu zdrowia - mówi Justyna Pargieła, zielarz-fitoterapeuta, towaroznawca zielarski i naturopata. Podkreśla ogromne właściwości prozdrowotne rozmaitych olei - przede wszystkim ogromne bogactwo niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).

Olej makowy

Olej makowy, jak wskazuje już nazwa jest wytłaczany z ziaren maku, ma barwę przezroczystą, jasno szarą, zapach delikatny, lekko orzechowy z wyczuwalnym aromatem maku. W smaku jest słodki i orzechowy właśnie. Olej zrobiony z dobrej jakości, i świeżych ziaren jest delikatny w smaku i nie jest gorzki. Może pojawić się goryczka, ale wyłącznie wtedy, jeżeli ziarna są nie pierwszej świeżości lub były źle przechowywane. - Olej makowy zawiera najwięcej kwasu linolowego, bo aż 62%, pozostałe kwasy tłuszczowe to oleinowy, palmitynowy, staerynowy oraz linolenowy. Widzimy, że przeważają kwasy Omega – 6, wprowadzając więc na stałe olej makowy do diety, warto równoważyć ich obecność olejem lnianym, który ma wystarczająco dużo Omega-3. Odpowiednia proporcja, to jedna łyżeczka oleju makowego i jedna łyżka oleju lnianego. Zapewnimy odpowiednią podaż kwasów dla organizmu, jednocześnie wykorzystując inne walory i smak oleju makowego - wyjaśnia Justyna Pargieła. Wskazuje, że kwasy tłuszczowe zawarte w oleju makowym są polecane przy profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ przeciwdziałają zatorom i zakrzepom. Warto, aby na stałe zagościł w diecie osób po 50 roku życia, tym bardziej, że zawiera wapń w łatwo przyswajalnej formie. - Olej makowy wpływa na wygajanie śluzówki przewodu pokarmowego, warto więc polecać go osobom, które borykają się z chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy lub z innymi chorobami przewodu pokarmowego, bardzo ostatnio powszechnymi. Poprawia przepływy żółci w wątrobie,dodatek więc łyżeczki oleju z maku do surówki podanej do obiadu, wpłynie na lesze jego trawienie - dodaje zielarz-fitoterapeuta.

Olej lniany