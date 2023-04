W piątek 28.04 KE osiągnęła porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Jak poinformował wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za kwestie handlu Valdis Dombrovskis, kluczowe elementy umowy, uzgodnione również z Ukrainą, to: wyjątkowe środki ochronne dla 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika. Nie ma wśród nich oleju słonecznikowego, choć o tym produkcie także mówiło się nieoficjalnie.

Minister rolnictwa Robert Telus, pytany o usunięcie z listy produktów z zakazem importu oleju słonecznikowego, stwierdził, że "Polsce nawet zależało, by olej słonecznikowy był sprowadzany, dlatego złożyliśmy propozycję, by kraj przygraniczny mógł się wycofać z któregoś z produktów, który jest na liście, gdy będzie deficyt". Dodał, że w Polsce olej słonecznikowy jest potrzebny do produkcji pasz.

Minister poinformował też, że w ramach porozumienia z KE będą monitorowane inne produkty z Ukrainy.

"Tu mam na myśli przede wszystkim mięso drobiowe i owoce miękkie. Będziemy rozmawiać z UE, by te produkty, które będą wpływać na nasz rynek bardzo negatywnie, by je wpisywać na listę, ale to już kolejny krok. Natomiast ten pierwszy krok był bardzo ważny, by KE dostosowała swoje prawo po to, by nie zalewać krajów przygranicznych produktami z Ukrainy, by jechały w głąb Europy i do państw trzecich" - podkreślił Telus.