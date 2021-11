Olej Wielkopolski: Konkurs z influencerami

Kulinarni i proekologiczni Influencerzy: Damian Kordas, Kinga Paruzel, Ekocentryczka czy Chef Lorek otrzymali kreatywne paczki z zaproszeniem do zabawy – na ich stronach pojawiły się dania przygotowane z Olejem Wielkopolskim w roli głównej i zaproszenie do udziału w konkursie marki Olej Wielkopolski.

Olej Wielkopolski współpracuje z influencerami

Posty Influencerów z lokowaniem produktu uzyskały ponad 31 000 lików i 400 komentarzy.

Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie przez użytkowników, tego, co robią w życiu na 100%, co wprost nawiązuje do charakteru nowej butelki Oleju Wielkopolskiego, która jest wykonana w 100% z recyklingu. Zwycięzca konkursu otrzymał hulajnogę elektryczną, a 5 wyróżnionych osób eko zestawy przyborów kuchennych.

– Celem akcji było zwrócenie uwagi na jedyną na rynku butelkę wykonaną w 100% z recyklingu. Ciekawe jest to, że mimo dość pojemnego pytania większość zgłoszeń uczestników dotyczyła ich postaw ekologicznych, co świadczy o tym, że marka odpowiada na potrzeby Polaków, którzy w zdecydowanej większości chcą kupować ekologiczne produkty – mówi Julia Fiszer Account Manager w Mint Media.