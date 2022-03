Oleje to superfoods

W powszechnej świadomości funkcjonują trzy oleje: olej rzepakowy, słonecznikowy i oliwa z oliwek. Kropka. Tymczasem wielość rodzajów olei i ich zastosowania zaskakuje i jest warte odkrycia.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-03-2022, 08:02

Oleje są superfoods /fot. Shutterstock

Mówiąc „oleje” myślimy zazwyczaj o oleju słonecznikowym i rzepakowym. Popularna jest także oliwa z oliwek. Na tym kończy się wiedza i świadomość przeciętnego konsumenta o rodzajach olei. Kto bowiem zna olej makowy, olej krokoszowy, olej z wiesiołka, ogórecznika czy z nasion żmijowca? Kto spożywa olej z lnianki czyli rydzowy? To tylko niektóre z olei, które są osiągalne i możliwe do kupienia w Polsce. - Oleje tłoczone na zimno, nieoczyszczone, nierafinowane to superfood, superżywność szerokiego stosowania. Umiejętnie dobrane i cyklicznie zmieniane, mogą znacząco wpłynąć na poprawę naszego stanu zdrowia - mówi Justyna Pargieła, zielarz-fitoterapeuta, towaroznawca zielarski i naturopata. Podkreśla ogromne właściwości prozdrowotne rozmaitych olei - przede wszystkim ogromne bogactwo niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).

Olej makowy

Olej makowy, jak wskazuje już nazwa jest wytłaczany z ziaren maku, ma barwę przezroczystą, jasno szarą, zapach delikatny, lekko orzechowy z wyczuwalnym aromatem maku. W smaku jest słodki i orzechowy właśnie. Olej zrobiony z dobrej jakości, i świeżych ziaren jest delikatny w smaku i nie jest gorzki. Może pojawić się goryczka, ale wyłącznie wtedy, jeżeli ziarna są nie pierwszej świeżości lub były źle przechowywane. - Olej makowy zawiera najwięcej kwasu linolowego, bo aż 62%, pozostałe kwasy tłuszczowe to oleinowy, palmitynowy, staerynowy oraz linolenowy. Widzimy, że przeważają kwasy Omega – 6, wprowadzając więc na stałe olej makowy do diety, warto równoważyć ich obecność olejem lnianym, który ma wystarczająco dużo Omega-3. Odpowiednia proporcja, to jedna łyżeczka oleju makowego i jedna łyżka oleju lnianego. Zapewnimy odpowiednią podaż kwasów dla organizmu, jednocześnie wykorzystując inne walory i smak oleju makowego - wyjaśnia Justyna Pargieła. Wskazuje, że kwasy tłuszczowe zawarte w oleju makowym są polecane przy profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ przeciwdziałają zatorom i zakrzepom. Warto, aby na stałe zagościł w diecie osób po 50 roku życia, tym bardziej, że zawiera wapń w łatwo przyswajalnej formie. - Olej makowy wpływa na wygajanie śluzówki przewodu pokarmowego, warto więc polecać go osobom, które borykają się z chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy lub z innymi chorobami przewodu pokarmowego, bardzo ostatnio powszechnymi. Poprawia przepływy żółci w wątrobie,dodatek więc łyżeczki oleju z maku do surówki podanej do obiadu, wpłynie na lesze jego trawienie - dodaje zielarz-fitoterapeuta.

Olej lniany

- Najbardziej popularnym, roślinnym, dostępnym i lokalnym źródłem Omega-3 jest olej lniany - mówi Justyna Pargieła. - Dziennie dzieci potrzebują do prawidłowego rozwoju, dobrej odporności około 550 mg kwasów Omega-3 dziennie, osoba dorosła około 1500 mg. Dobrą porcją, w związku z różnym wchłanianiem jest jedna łyżeczka oleju lnianego dla dziecka, oraz 1 – 2 łyżki dla osoby dorosłej. Olej lniany wpływa na elastyczność błon komórkowych, działa przeciwnowotworowo, poprawia pracę mózgu, pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego - mówi fitoterapeuta. Dodaje, iż ważne, aby pamiętać o używaniu go wyłącznie na zimno, poprzez dodawanie do gotowych już potraw. - Najlepiej dodawać go do śniadania. Warto polubić i włączyć do diety olej lniany z lnu złotego, który delikatniejszy w smaku od oleju z lnu brązowego, nie ma mocnego charakterystycznego smaku i zapachu, kojarzonego z rybami. Len brązowy zawiera jednak więcej kwasów Omega-3 niż len złoty, który z kolei zawiera więcej białka.

Olej z wiesiołka

Niezwykle interesującym jest Olej z wiesiołka. Jest bardzo delikatny i ma jasnożółty kolor i niemal neutralny zapach. Zawiera kwas gamma-linolenowy, linolowy, palmitynowy i olejowy, dlatego jest doskonałym uzupełnieniem diety dla osób, które mają niedobory nienasyconych kwasów tłuszczowych. - Małe nasionka wiesiołka znajduje się bogactwo minerałów głównie z grupy fitosteroli: kampesterol czy beta-sitosterol. Dzięki temu olej cieszy się dużą popularnością wśród kosmetologów i zwolenników pielęgnacji skóry, włosów i paznokci naturalnymi sposobami. Olej z wiesiołka to często spotykany składnik kremów do cery suchej lub podrażnionej. Poza tym pełno w nim witamin F, A i D - mówi Justyna Pargieła.

Wskazuje, że olej z wiesiołka ma działanie przeciwzakrzepowe, obniżające ciśnienie krwi, hamujące rozwój miażdżycy, przeciwzawałowe, zmniejszające napięcie przedmiesiączkowe, przeciwzapalne, regenerujące na błony śluzowe, ochronne na wątrobę, zmniejszające skutki menopauzy gojące na skórę, przeciwnowotworowe, antyalergiczne i poprawiające pracę mózgu. Terapeutycznie można go stosować także zewnętrznie na takie dolegliwości jak choroby skóry, trądzik, oparzenia czy odleżyny.

Olej krokoszowy

Olej krokoszowy pozyskiwany z nasion krokosza barwierskiego, nazywany olejem szafranowym ze względu na charakterystyczną barwę kwiatów. ma dobrą sławę dzięki bogatej zawartości witaminy F, D i E, kwasów: linolowego i linolenowego, a także fitosteroli. Warto podkreślić, że krokosz zawiera wyciągi alkoholowe i wodno-alkoholowe, które wykazują działanie prozdrowotne – wpływają pozytywnie na cykl miesiączkowy. Dodatkowo olej z krokosza ma szerokie zastosowanie zewnętrzne – poleca się go zwłaszcza na suchą i szorstką skórę.

Działanie oleju krokoszowego wspiera przemianę materii (dzięki kwasowi linolowemu) wpływa na gospodarkę lipidową, zmniejsza poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób serca, obniża poziom glukozy we krwi, ogranicza straty tkanki kostnej oraz spadek jej gęstości mineralnej, stymuluje wydzielanie estrogenu ( polecany podczas menopauzy), ochrania wątrobę, przeciwdziała zaparciom, stosowany pomocniczo przy chorobie Leśniewskiego- Crohna.

W dalszej części artykułu dostępnego w Strefie Premium pt. "Olej olejowi nie równy. Terapeutyczne właściwości olei" można przeczytać o właściwościach i zastosowaniu oleju z ogórecznika, z czarnuszki, oleju konopnego i z rokitnika.