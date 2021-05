OneDayMore wchodzi na rynek zamienników mięsa

OneDayMore - producent musli i przekąsek jest na etapie zaawansowanych prac nad nową linią asortymentową: roślinnych zamienników mięsa na bazie grochu. Na finiszu jest również inwestycja spółki w nowy zakład produkcyjny.







21-05-2021

Dariusz Haraj, prezes firmy OneDayMore wskazuje, że firma zadebiutuje na rynku zamienników mięsa jeszcze w 2021 roku. fot. za YouTube

OneDayMore - producent m.in. musli, granoli i przekąsek dostrzega potencjał rynku roślinnych zamienników mięsa.

Poznańska spółka zainwestowała w nowy zakład produkcyjno-magazynowy.

Zamienniki mięsa od OneDayMore pojawią się na rynku jesienią 2021.

Nowości OneDayMore w postaci hamburgerów, mielonego, klopsów oraz kiełbasek zadebiutują na rynku jesienią 2021 roku.

Zamienniki mięsa - rynek z potencjałem

Wprowadzenie nowej linii produktowej to odpowiedź na silny trend ograniczenia spożycia mięsa i troski o zdrowie. Według raportu Roślinniejemy już blisko 40 proc. Polaków to fleksitarianie, co stanowi o ogromnym potencjale tego segmentu rynku. Z myślą o zdeklarowanych wegetarianach, weganach oraz osobach, które starają się ograniczyć mięso w swojej diecie lub po prostu wierzą w walory odżywcze produktów roślinnych, OneDayMore tworzy produkty, których celem ma być wspieranie w dążeniu do zmiany codziennych nawyków żywieniowych.

- Roślinne zamienniki mięsa to też niezwykle ważny element strategii naszej firmy na rzecz realizacji zobowiązań wobec środowiska, w tym także ochrony zwierząt – wskazuje Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.

OneDayMore chce zdystansować konkurentów

Nad opracowaniem unikalnych receptur produktów czuwają technologowie żywności. Wprowadzenie w 100 proc. roślinnej marki zamienników mięsa poprzedzają liczne testy sensoryczne i badania preferencji konsumenckiej przeprowadzone przez spółkę w pierwszym kwartale 2021 r. Badaniom poddawany był szereg atrybutów, m.in. wygląd, zapach, intensywność smaku, naturalność smaku, konsystencja, soczystość czy sposób przyprawienia.

Roślinne produkty OneDayMore na bazie grochu pojawią się na sklepowych półkach już jesienią 2021 roku. Miłośnicy roślinnej diety będą mogli zasmakować w czterech wariantach gotowych dań: Burgery, Mielone, Kiełbaski oraz Klopsy. A to wszystko w opakowaniach przyjaznych środowisku.

OneDayMore inwestuje w Poznaniu

- Tworząc nową linię produktów, z ogromną starannością dobieraliśmy składniki, biorąc pod uwagę zarówno smak, jak i wartość odżywczą finalnego produktu. Ze szczególną uwagą podeszliśmy do wzbogacenia w składniki często niedoborowe w dietach roślinnych – podsumowuje Dariusz Haraj.

Obecnie prace spółki, poza uruchomieniem nowej linii, obejmują również fazę wykończenia i wyposażania nowego centrum magazynowo- produkcyjnego oraz strefy biurowej. Obiekt zostanie przystosowany do produkcji żywności i jej przechowywania. Powstaną m.in. powierzchnie z kontrolowaną temperaturą, a zastosowane rozwiązania będą spełniały wysokie wymogi HACCP. Nowa inwestycja zostanie oddana do użytku w trzecim kwartale. Inwestycja mieści się w Poznaniu, co znacznie ułatwi dystrybucję produktów nie tylko w kraju, ale i w Europie.