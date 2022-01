OneDayMore wprowadza nowe owsianki

OneDayMore powiększa rodzinę Owsianek, wprowadzając na rynek trzy nowe smaki. Wyróżnia je pochodzenie płatków owsianych użytych do produkcji mieszanek – prosto z Finlandii. Receptury śniadaniowe z fińskimi płatkami to nowość adresowana dla fanów skandynawskiego stylu i aksamitnie kremowych smaków owsianek z nielicznymi, ale wyszukanymi dodatkami. Produkty trafiły do sprzedaży z dniem 28. stycznia br.

OneDayMore wprowadza nowe owsianki dla fanów skandynawskiego stylu; fot. mat. pras.

Fińskie płatki owsiane stały się bazą trzech nowych mieszanek smakowych OneDayMore.

Owsianki OneDayMore

Kategoria Owsianek OneDayMore obejmuje na ten moment już 9 wariantów smakowych. Nowe owsianki, stworzone ze starannie dobranych składników, łączą fińskie płatki owsiane z polskimi owocami (w formie suszonej i liofilizowanej), migdałami i białą czekoladą. Całość dopełniają aromatyczne przyprawy.

• Owsianka z fińskimi płatkami ŚLIWKI, WIŚNIE – to połączenie fińskich płatków owsianych z suszonymi śliwkami, daktylami, liofilizowanymi wiśniami, z dodatkiem cynamonu i kardamonu.

• Owsianka z fińskimi płatkami MORELE, MIGDAŁY – to mieszanka fińskich płatków owsianych z suszonymi morelami, suszonymi jabłkami i migdałami.

• Owsianka z fińskimi płatkami BIAŁA CZEKOLADA, CZARNA PORZECZKA – to połączenie fińskich płatków owsianych z białą czekoladą i owoców czarnej porzeczki.

Opakowania wyróżnia minimalistyczny design, z przewagą jasnych barw, charakterystyczny dla skandynawskiego stylu.

Owsianki wystarczy zalać wrzącą wodą, mlekiem lub napojem roślinnym, by w 3 minuty uzyskać

posiłek.

Owsianki na bazie fińskich płatków dostępne są w 350-gramowej torebce. Opakowanie jednostkowe zawiera ok. 5 porcji produktu.