Orlen obniży cenę gazu dla piekarni. Cena gazu sprzedawanego dla tzw. klientów cennikowych, m.in. piekarni, zostanie od 15 marca obniżona o ponad 50 proc. do 353 zł z 650 zł za jedną MWh - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen obniży cenę gazu dla piekarni. Prezes spółki podał stawki. fot. shutterstock

"Chcę ogłosić następną obniżkę, dla wszystkich klientów będących na cenniku. To jest 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 MWh z 650 do 353 zł. To jest ponad 50 proc. obniżka cen gazu" - powiedział Obajtek.

Dodał, że od 15 marca PKN Orlen będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem.

Do kiedy Orlen obniża ceny gazu dla piekarni?

Zapowiedziana we wtorek przez Obajtka cena będzie obowiązywała do końca kwietnia. Kolejne cenniki będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak tłumaczył Obajtek, ceny gazu nie można było obniżyć wcześniej, gdyż ceny na rynku były bardzo wysokie, a PKN płacił za jedną MWh nawet 1500 zł.

"To jest normalną rzeczą, że musimy to przełożyć na klienta. Nie możemy budować straty, ale wspólnie z naszymi finansistami podpowiedzieliśmy rozwiązanie obrotowi detalicznemu. Osobiście im to podpowiedziałem. To jest kwestia przesunięcia gazu którego się zakontraktowało bo zdecydowanie większych cenach a z zakup nowego gazu po zdecydowanie niższych cenach" - powiedział Obajtek

Obajtek tłumaczy obniżki cen gazu

Dodał, obecne spadki cen na rynku spowodowane są tym, że poziom zapełnienia magazynów gazu w Europie jest wysoki, nie są one zapełniane, dlatego cena schodzi w dół.

Obajtek stwierdził, że Orlen posiadając odpowiednie przepływy gotówki mógł zainwestować w dodatkowe ilości gazu w zdecydowanie niższych cenach. "To spowoduje rozwodnienie tej ceny" - dodał.

Podkreślił, że PKN Orlen stara się działać na rynku gazu bez zbędnej zwłoki i jak najszybciej reagować na obniżki cen na rynku.