Otmuchów rezygnuje z produkcji płatków

Zarząd ZPC Otmuchów poinformował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych.

14-08-2021, 07:45

Marek Piątkowski, prezes ZPC Otmuchów. Producent słodyczy rezygnuje z produkcji płatków. fot. mat.pras.

Turecki gigant kupuje akcje ZPC Otmuchów i PWC Odra Jak informowaliśmy w maju, turecki producent słodyczy Kervan Gıda podpisał warunkową umowę nabycia większościowego pakietu udziałów ZPC Otmuchów wraz z jego spółką zależną PWC Odra.

Tymczasem w połowie sierpnia zarząd ZPC Otmuchów zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych.

- Decyzja została podjęta w szczególności w związku z brakiem satysfakcjonującego emitenta zainteresowania ze strony inwestorów zewnętrznych aktywami wchodzącymi w skład segmentu "produkty śniadaniowe i zbożowe", jak również mając na uwadze ewentualne potrzeby inwestycyjne dla tego segmentu w przypadku zamiaru rozwijania jego oferty produktowej oraz oczekiwaną atrakcyjność pozostałych linii biznesowych grupy - podała spółka w komunikacie.



Decyzja zarządu kończy przegląd kierunków rozwoju segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych, który spółka rozpoczęła w listopadzie 2020 roku. W ramach przeglądu pod uwagę brany był scenariusz pozyskania inwestora lub zawarcie strategicznego aliansu.

Otmuchów - wyjście z segmentu śniadaniowego do końca 2021

Zgodnie z wstępnym harmonogramem proces likwidacji działalności segmentu powinien zakończyć się do końca 2021 roku.



- Proces likwidacji segmentu będzie w głównej mierze polegał na demontażu linii produkcyjnych dla produktów śniadaniowych oraz zakończeniu relacji biznesowych z kontrahentami w ramach tego segmentu. Intencją spółki jest wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej oraz kompetencji pracowników dotychczas zatrudnionych w ramach segmentu na potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych w segmentach działalności, które pozostaną w ofercie- wskazuje Otmuchów.



Mając na uwadze założone inwestycje związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych spółka ocenia, iż zatrudnienie w lokalizacji wykorzystywanej dotychczas na potrzeby segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych ulegnie zwiększeniu.



Spółka podała ponadto, że decyzja o zakończeniu działalności w ramach segmentu produkcji śniadaniowej stanowi przesłankę wskazującą na możliwość utraty wartości aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych przypisanych do tego segmentu. Jak podano, na koniec marca 2021 roku wartość aktywów przypisanych do wspomnianego segmentu wynosiła ok. 14,97 mln zł.



- Przeprowadzimy szczegółowe analizy w zakres testów na utratę wartości dla tych aktywów i o wynikach ww. testów poinformujemy w trybie kolejnego raportu bieżącego - podano w komunikacie.