Panettone zza krat. Najlepsze włoskie ciasto produkują więźniowie

Boże Narodzenie to czas panettone. Tradycyjne włoskie ciasta z rodzynkami są popularne na całym świecie. Mało kto wie, że jedne z najlepszych panettone powstają rękami...więźniów zakładu karnego w Padwie.

Autor: AT

Data: 23-12-2021, 17:45

Jedna z najlepszych włoskich panettone przygotowują więźniowie. fot. unsplash

Panettone to włoski przysmak z historią

Panettone to rodzaj babki pochodzącej z Mediolanu i spożywanej tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wypiekana jest w kształcie wysokiej kopuły i pakowana w kartonowe pudełka. Proces produkcji babki jest długi i skomplikowany. W jego trakcie ciasto nabiera specyficznej, puszystej konsystencji. W wariancie podstawowym zawiera kandyzowaną skórkę pomarańczową i cytrynową oraz rodzynki. Ciasto podaje się pokrojone na długie, pionowe kawałki.

Każdego roku w grudniu serwis Gambero Rosso wybiera najlepsze panettone produkowane we Włoszech. W ostatnich latach na listę najlepszych trafiło ciasto, które powstaje w bardzo szczególnych okolicznościach.

Panettone z więzienia

Nazwa jedynej w swoim rodzaju cukierni to Pasticceria Giotto. Na opakowaniach ciasta dumnie napisane jest: „dal carcere di Padova” – z więzienia w Padwie. Niesamowitą historię opisuje "Der Spiegel".

Padwa leży dobre 50 kilometrów na zachód od Wenecji. Od 2005 roku więźniowie więzienia »Due Palazzi« są szkoleni w wytwarzaniu słodyczy i ciastek. Obecnie 46 mężczyzn pracuje tam na cztero- lub sześciogodzinnych zmianach przez sześć dni w tygodniu.

- Na początku nie rozumiałem nic z pracy w cukierni – mówi Giovanni, Sycylijczyk, który od 23 lat siedzi w więzieniu. O możliwości pracy przy wyrobie wypieków dowiedział się pięć lat temu - złożył podanie z sukcesem. „Zacząłem od ciastek, potem zrobiłem lody, czekoladę, nugat – a później panettone.”

Droga mężczyzn do piekarni więziennej nie jest łatwa. Muszą przejść kurs wstępny, który trwa kilka miesięcy. Następnie odbywa się półroczny staż, na zakończenie którego zawierana jest umowa o pracę. Szczęśliwcy, którzy ją podpiszą na początek dostają 65 procent ustalonej pensji, potem 80, a na końcu 100 procent.

Więźniowie produkują panettone pod okiem mistrzów

Pracę więźniów nadzoruje czterech mistrzów cukiernictwa. Jednak skazańcy tak dobrze rozumieją swoją pracę, że smakosze „Gambero Rosso” są zachwyceni. Panettone z więziennej pasticcerii nazywają „campione di morbidezza” , co oznacza, że ​​ma mistrzowsko miękką, elastyczną konsystencję. Cenią sobie nieprzesadną słodycz, aromaty śmietanki i cytrusów. Cena za kilogramowego panettone to 28 euro.



„Nigdy nie jadłem panettone, zanim zacząłem pracę tutaj”, mówi Giovanni. Teraz bardzo je lubi. „Zawsze wysyłam pięć lub sześć z nich do mojej rodziny na Boże Narodzenie.” Pracownicy otrzymują kilka darmowych egzemplarzy każdego roku. Giovanni przyznaje, że cukiernicze doświadczenie sprawiło, że po wyjściu z więzienia chciałby otworzyć własną gastronomię na Sycylii.