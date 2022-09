Pasta Station marki Lubella już działa. Gdzie znajduje się refillomat na makaron?

Autor: MB

Data: 25-07-2022, 10:29

Pasta Station marki Lubella pojawiła się 31 sierpnia 2022 r. we flagowym sklepie Carrefour Arkadia w Warszawie. To nowy automat do napełniania makaronów Lubella do torebek papierowych, woreczków wielorazowych i opakowań własnych.

Pasta Station marki Lubella już działa. Gdzie znajduje się refillomat na makaron? fot. linkedin

Po wielu miesiącach testów w jednym z punktów handlowych sieci Carrefour pojawi się refillomat do makaronu Lubella - Grupy Maspex. - ogłosiła firma w lipcu.

Jak działa Pasta Station na makaron Lubella?

- Rozwiązanie, które odpowiada na konsumencki trend #lesswaste, #reduce, #reuse, #recycle. Narzędzie dopasowane do rozwijającego się rynku refill, którego częścią chcemy być również i My z #lubella - informuje na LinkedIn Wojciech Dendys.

Lubella wprowadza refillomat Pasta Station

- Refillomat Pasta Station z makaronami marki Lubella to innowacyjny projekt, który wpisuje się w cele realizowane przez Grupę Maspex w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt Kolibra”. Wśród, których są m.in. minimalizowanie ilości odpadów i marnotrawstwa żywności. Refillomat Pasta Station od Lubelli pomaga ograniczyć ilość zużywanego plastiku oraz liczbę opakowań jednorazowych, a także wspomaga niemarnowanie żywności. Zgodnie z najnowszymi raportami dotyczącymi marnowania żywności, ponad 900 milionów ton jedzenia marnuje się na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumpcji końcowej. To rozwiązanie szeroko wspiera cele środowiskowe związane z cyrkularnością i zrównoważonym rozwojem, które wpisują się również w potrzeby konsumentów. Jest to program pilotażowy, który ma pokazać potencjał tego systemu sprzedaży. Pozytywne wyniki sprawią, że będziemy chcieli go rozwijać – wyjaśnia Wojciech Dendys, Customer Business Development Manager w Grupie Maspex.

Grupa Maspex wydała 250 mln zł na działania proekologiczne

Pasta Station Lubella. Co można w niej kupić?

Klienci Carrefour Arkadia będą mogli kupić cztery flagowe rodzaje makaronów marki Lubella – świderki, muszelki, piórka i kokardki, każdy w trzech pojemnościach 150, 250 i 350 gramów. Automat pozwala napełnić zarówno torebki papierowe, woreczki wielorazowe jak i pojemniki przyniesione przez klientów. Należy pamiętać, że opakowanie własne powinno być czyste i dostosowane do kupowanych produktów.