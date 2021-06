Pasze w pandemii. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

Wyniki branży produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich w 2020 r. pogorszyły się znacząco, pomimo lekkiego wzrostu obrotów. To wnioski z raportu "Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?", który przygotowali analitycy Banku Pekao SA we współpracy z Portalspozywczy.pl.

Autor: Paulina Piwowarek, www.portalspozywczy.pl

Data: 21-06-2021, 16:14

Jak kształtowały się wyniki branży produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich w 2020 r.?; fot. shutterstock.com

Za przygotowanie i opracowanie raportu odpowiadają ekonomiści Banku Pekao SA: Krzysztof Mrówczyński, Kierownik w Departamencie Analiz Makroekonomicznych oraz Paweł Kowalski, Ekspert ds. sektora spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych.

Swój wkład merytoryczny mają także redaktorzy Portalspozywczy.pl, którzy zebrali komentarze ekspertów branżowych oraz opublikowali autorskie wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Wyniki finansowe producentów pasz

Wyniki branży produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich w 2020 r. pogorszyły się znacząco, pomimo lekkiego wzrostu obrotów. Zagregowany wynik za sprzedaży okazał się o 1/5 słabszy w porównaniu z rokiem poprzednim, a łączny wynik finansowy netto spadł o 1/4, do najniższego poziomu od 2015 r. Branża odnotowała też najniższy od 9 lat średni poziom marżowości mierzonej wskaźnikiem rentowności obrotu netto, a rentowność jej kapitałów własnych zniżkowała do poziomu nie notowanego wcześniej w minionej dekadzie. Warto zauważyć, że pomimo wyraźnego pogorszenia wyników, podstawowe wskaźniki obrazujące stabilność finansową branży – choć słabsze niż przed rokiem – nie zanotowały dramatycznego załamania. Wskaźnik płynności szybkiej pozostał dość wysoki w relacji do przytaczanych w literaturze benchmarków, a odsetek firm deficytowych nawet nieznacznie się obniżył. Sugeruje to, że choć firmy w branży osiągnęły w 2020 r. słabsze wyniki niż rok wcześniej, to jednak zdecydowana ich większość zdołała uniknąć poważnych problemów finansowych.

Produkcja pasz w pandemii

Rzecz jasna, pandemia COVID-19 nie wpłynęła na wyniki producentów pasz bezpośrednio. Przyczyniła się jednak do kumulacji dwóch niekorzystnych czynników:

- silnego wzrostu globalnych cen większości najważniejszych surowców paszowych, trwającego od początku 2. półrocza 2020 r. (zarówno ceny zbóż paszowych, jak i pozostałości roślin oleistych dostarczanych przez sektor tłuszczowy, osiągnęły najwyższe poziomy od lat 2013-2014)

- drastycznego pogorszenia sytuacji krajowych hodowców drobiu i trzody chlewnej na skutek załamania średnich cen skupu żywca pod wpływem kryzysu nadpodaży (efekt osłabienia popytu związny z lockdownem nałożonym na krajową i unijną branżę gastronomiczną, wzmocniony przez epidemie zwierzęce w Europie).

Kombinacja tych czynników z jednej strony wpłynęła na wzrost kosztów produkcji pasz, a z drugiej – ograniczyła możliwość przerzucenia w pełni tego wzrostu na pogrążonych w kryzysie hodowców poprzez równoległą podwyżkę cen wyrobów. Choć średnie krajowe ceny sprzedaży pasz od połowy ubiegłego roku również zwyżkowały dość wyraźnie, ewidentnie nie wystarczyło to do zneutralizowania wzrostu kosztów produkcji.

Obrazowe w tym względzie jest porównanie zagregowanych wyników producentów pasz w obu półroczach 2020. O ile w okresie sty-cze’20 branża odnotowała wzrost łącznego wyniku netto o 44% vs. sty-cze’19, o tyle w kolejnych 6. miesiącach (a zatem od początku wzrostów globalnych cen produkcji roślinnej) wynik ten okazał się już o ponad 60% niższy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Produkcja pasz zależna od rynku mięsa

Dodatkowym czynnikiem, który może niepokoić w kontekście obecnej sytuacji, jest ryzyko spadku popytu związane z decyzjami hodowców o redukcji liczebności stad. Decyzjom tym sprzyjała zarówno gwałtowność załamania cen skupu żywca w 2020 r., jak i ich rekordowo niskie poziomy (zwłaszcza w przypadku drobiu). O ile zatem w ubiegłym roku producenci pasz - pomimo spadku marżowości – mogli liczyć na solidne wolumeny sprzedaży, o tyle w roku bieżącym dodatkowym wyzwaniem może stać się dla nich mniejsze zapotrzebowanie na produkty.

Co więcej, w ostatnich miesiącach rozmiary wcześniej niespotykane w naszym kraju przybrał rozwój epidemii ptasiej grypy, atakując stada reprodukcyjne w kluczowym dla krajowego systemu hodowli woj. mazowieckim. Płynące z różnych źródeł szacunki mówią o spadku liczby kurcząt od 15 do nawet 30%. Biorąc pod uwagę silne dominującą pozycję pasz dla drobiu w strukturze produktowej branży, tak silny spadek byłby dla niej poważnym ciosem.

- Pandemia spowodowała głęboki spadek opłacalności produkcji żywca drobiowego i wieprzowego, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na ziarno. Rentowność produkcji zwierzęcej w kraju utrzymuje się na dramatycznie niskim poziomie. To z kolei powoduje spadek produkcji pasz. Spowolnienie na rynku przetwórstwa ziarna na cele spożywcze i paszowe utrzymało się także w I kwartale 2021 roku. Pomimo mniejszego zużycia wewnętrznego, utrzymujący się dynamiczny eksport zbóż z kraju będzie jednak stanowił silne wsparcie cen ziarna w kraju - mówi cytowana w raporcie Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która będzie także prelegentką czwartkowego webinaru.

W dalszej części raportu przeczytasz o wynikach finansowych całej branży spożywczej w 2020 roku, eksporcie, rentowności i aktywności inwestycyjnej firm. Eksperci Banku Pekao SA przenalizowali także kondycję poszczególnych segmentów branży rolno-spożywczej (produkcji pasz) także: drób i mięso czerwone, mleko, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo zbożowe, słodycze i wyroby czekoladowe, alkohole), a eksperci rynkowi znani z www.portalspozywczy.pl okrasili te dane swoimi komentarzami i przykładami. Opisano także trendy rynkowe oraz perspektywy dla branży na najbliższe kwartały.

