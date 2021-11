Pawiński, Maspex: Testujemy nowe ceny, choć nikt nie lubi podwyżek

- Od nowego roku, a nawet od IV kwartału będziemy testowali nowe punkty cenowe, co będzie trudne dla nas jako producentów, dla handlu, który tego nie lubi, a już nie mówiąc o konsumentach, którzy ewidentnie na podwyższoną cenę, redukują wolumen zakupów - mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas debaty "Nowa przyszłość handlu" na FRSiH 2021.

Jak zauważył Krzysztof Pawiński, mamy do czynienia ze wzrostem kosztów wytworzenia prawie każdego surowca i półproduktów. Drożeją opakowania, energia, płody rolne, a na to nachodzi całe stado tzw. podatków sektorowych. - Są o de facto nowe podatki, które nazwane są przez polityków „opłatami”. Wprowadzając „podatki” trudniej wygrać wybory. Mamy więc realne podatki: od handlu, od energii, od banków, od alkoholi w małych pojemnościach, od zawartości cukru w napojach. To wszystko są elementy pro kosztowe i mimo urzędowego optymizmu, że można mówić o poszukiwaniu rezerw we własnych organizacjach, firmy nie będą pracować bez jakichkolwiek zysków! – komentował prezes Maspeksu.

Prezes Pawiński wspominał także podczas debaty o opakowaniowej ustawie o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, która także wpłynie na politykę kosztową firm. - Nie będzie żadnego opakowania, które wejdzie na rynek bez generowania jakiegokolwiek kosztu. To prowadzi do podwójnego obciążenia cenowego produktu – mówi podczas debaty.

Podwyżki cen żywności przesądzone

- Mamy impuls inflacyjny – rzeczywisty, twardy i opóźniany przez dużych graczy na rynku – producentów oraz sieci handlowe. Jako producent nie lubimy podwyżek cen. Jeśli mamy jakąkolwiek nadzieję, że dany surowiec nie będzie drożał w następnym cyklu, to staramy się „dopłynąć” tam nawet na oparach, żeby nie ruszać ceny. Zmiany cen to gigantyczne ryzyko dla produktów i marek - mówił Krzysztof Pawiński.

Jak dodał, nic co obserwuje w ostatnich dwóch kwartałach nie wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z produktami tańszymi.

- Praktycznie nie ma surowców, które utrzymały swój poziom cenowy i właściwie wszystkie go podniosły. Reasumując, od nowego roku, a nawet od IV kwartału będziemy testowali nowe punkty cenowe, co będzie trudne dla nas jako producentów, dla handlu, który tego nie lubi, a już nie mówiąc o konsumentach, którzy ewidentnie na podwyższoną cenę, redukują wolumen zakupów. To prawo tak silne, jak prawo grawitacji - potwierdził Pawiński.

Cena czyni cuda? Nie zawsze!

Z drugiej strony, prezes Maspeksu podkreślał, że „nie zawsze cena czyni cuda”. - Jesteśmy niekiedy gotowi zapłacić za nasz dobrostan, za wartości. Przykładem jest wprowadzenia na rynek droższej opcji makaronów Lubella z użyciem jaj z wolnego wybiegu, które stały się rynkowym hitem - mówił.