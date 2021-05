Pawiński: największym zaskoczeniem pandemii jest czas jej trwania

- Największym zaskoczeniem pandemii jest oczywiście czas jej trwania. W momencie jej wybuchu, na przełomie I i II kwartału ub.r. wszyscy zakładaliśmy, że ten stan utrzyma się co najwyżej kilka miesięcy, a nie ponad rok - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 28-05-2021, 19:08

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, prezesem zarządu Grupy Maspex Wadowice

Na samym początku największym lękiem był zastój na granicach. To był jedyny moment kiedy zaczęliśmy się bać o ciągłość produkcji.

Biznesowo branża spożywcza nie powinna wychodzić przed szereg i epatować swoimi wyzwaniami w pandemii. Mieliśmy co najwyżej do czynienia z trudnościami, którymi dało się zarządzać

Liczymy na to, że II kwartał 2021 będzie już „nasz”

Jak podkreśla Krzysztof Pawiński, na początku pandemii było zaskoczenie, ale też natychmiastowe reakcje na sytuację, tworzenie procedur, powołanie sztabu kryzysowego, itd.

Maspex - zarządzanie w kryzysie

- Osiągnęliśmy bardzo dobre efekty dzięki sprawności – zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracowników, utrzymaliśmy produkcję, obsłużyliśmy paniczne zakupy konsumentów, rozdzieliliśmy załogi i przeszliśmy na hybrydowy tryb pracy w biurach, sprawiliśmy, że wszyscy pracownicy biurowi stali się mobilni. W zakładach ograniczyliśmy punkty styku pomiędzy poszczególnymi grupami osób i podzieliliśmy działy na mniejsze grupy, tak, aby w momencie zakażenia mieć szersze pole do walki z wirusem w danej fabryce - mówi.

I podkreśla, że na samym początku największym lękiem był zastój na granicach. To był jedyny moment kiedy zaczęliśmy się bać o ciągłość produkcji. Na szczęście to szybko minęło - dodaje prezes Grupy Maspex Wadowice.

Trzeci kwartał ubiegłego roku to z kolei nadzieja. - Politycy ogłosili koniec walki z pandemią i ludzie uwierzyli, że jest dobrze. To też było widać po wzrostach sprzedaży. Niestety, nastąpiła kolejna fala pandemii i nastał najgorszy dla nas okres – przynajmniej mentalnie. Za to z początkiem roku, po ogłoszeniu rozpoczęcia programu szczepień, jest optymizm, który trwa do dziś - mówi Pawiński.

Przemysł spożywczy wyszedł z pandemii raczej obronną ręką

- Biznesowo branża spożywcza nie powinna wychodzić przed szereg i epatować swoimi wyzwaniami w pandemii. Mieliśmy co najwyżej do czynienia z trudnościami, którymi dało się zarządzać. Sklepy spożywcze nawet jak miały ograniczoną przepustowość, to jednak były otwarte. Wiele branż mogło nam tylko pozazdrościć. Cały przemysł spożywczy wyszedł z pandemii raczej obronną ręką. Oczywiście czujemy niedosyt z ostatnich 13-14 miesięcy, ale trzeba to mierzyć warunkami w jakich pracowaliśmy. Liczymy na to, że II kwartał 2021 będzie już „nasz” - komentuje Krzysztof Pawiński.

