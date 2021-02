Pieczywo najczęściej wyrzucanym do kosza produktem spożywczym

Co sekundę Polacy wyrzucają aż 184 bochenki chleba. Mimo ogromnego szacunku, jakim otaczane jest w naszym społeczeństwie pieczywo, marnujemy jego rekordowe ilości. To najczęściej wyrzucany do kosza produkt spożywczy w domach.