Pieczywo w czołówce marnowanych produktów (wywiad)

Aż 60% placówek handlowych wyrzuca chleb i bułki codziennie, a blisko 63% konsumentów wyrzuca pieczywo z różną częstotliwością. Foliowanie pieczywa nie jest rozwiązaniem - torebki foliowe w dłuższej perspektywie przyśpieszają rozwój pleśni, po otwarciu chleb bardzo szybko może się „zaparzyć” i zepsuć.

Portalspozywczy.pl: Jak wygląda problem marnowania pieczywa w Polsce?

Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności: Pieczywo należy do czołówki marnowanych produktów. Według naszych najnowszych danych aż 60% placówek handlowych wyrzuca chleb i bułki codziennie, natomiast blisko 63% konsumentów wyrzuca pieczywo z różną częstotliwością.

Jak wypadamy na tle innych państw?

Trudno oszacować, jak wypadamy na tle innych państw, ponieważ brakuje aktualnych ilościowych badań dotyczących marnowania żywności. Biorąc pod uwagę ogromną światową skalę tego zjawiska – 931 milionów ton żywności, z czego większość generują gospodarstwa domowe (Food Waste Index, UNEP 2019) i to, że produkty zbożowe podobne do pieczywa są w wielu krajach podstawą diety, możemy przypuszczać, że pieczywo jest w ogólnoświatowej czołówce marnowanych zasobów.

Co z foliowaniem bochenków? Czy z perspektywy marnowania żywności jest to dobry czy zły pomysł?

Foliowanie pieczywa nie jest rozwiązaniem - torebki foliowe w dłuższej perspektywie przyśpieszają rozwój pleśni, po otwarciu chleb bardzo szybko może się „zaparzyć” i zepsuć. Dodatkowo, zwykle wcześniej bochenek jest krojony, co automatycznie naraża go na szybsze zmiany jakości. I wreszcie sama kwestia opakowań jest trudna do zaakceptowania, jeśli chcemy promować postawy less i zero waste. W domu pieczywo najlepiej przechowywać w woreczku lub ściereczce z naturalnego materiału. Sprawdzają się też papierowe torebki – również przepuszczają powietrze, ale chleb w nich szybciej wyschnie. Dobrym pomysłem są także chlebaki.

Jeśli nie mamy zwyczaju sprawdzania kuchennych szafek i lodówki przed wyjściem na zakupy i robienie ich z listą w ręku − wciąż będziemy marnować, nie tylko pieczywo. Nasze indywidualne nawyki mają ogromne znaczenie, bo gospodarstwa domowe generują najwięcej strat żywności - wg danych projektu PROM jesteśmy odpowiedzialni za 60% marnowanej żywności.

Jak i do kiedy można jeszcze zagospodarować pieczywo. Kiedy jest już za późno? Od czego to zależy?

Najważniejsza jest nasza czujność i prawidłowa ocena jakości. Jeśli pieczywo straciło teksturę (najpierw jest gumowate, a później suche) i charakterystyczny dla siebie smak, ale jeszcze nie ma niebezpiecznych dla zdrowia oznak zepsucia - możemy je śmiało przetworzyć na coś dobrego. Bułka tarta, grzanki, tosty francuskie, kruszonka do ciasta to tylko niektóre możliwości, które mogą uratować jedzenie w smaczny sposób.

Natomiast jeśli mamy już w kuchni świeże pieczywo i wiemy, że kupiliśmy go za dużo - warto je zamrozić i wyciągnąć, gdy świeże zapasy się skończą.

Czy potrzebne byłyby jakieś zmiany w prawie dotyczące tego tematu?

W ogólnej opinii społecznej wciąż pokutuje historia piekarza, który od darowizny pieczywa musiał zapłacić podatek. Ale akurat ta kwestia jest już od dawna rozwiązana – m.in. dzięki zaangażowaniu Banków Żywności w 2009 i 2013 r. znowelizowano Ustawę o podatku VAT - producenci i dystrybutorzy mogą przekazywać żywność organizacjom pożytku publicznego bez płacenia podatku.

Ważnym krokiem systemowym (i wciąż unikatowym na skalę europejską) było również uchwalenie w 2019 r. Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywości, która reguluje kwestię przekazywania dobrych jakościowo, ale z bliskim terminem spożycia produktów przez sklepy wielkopowierzchniowe (w tym oczywiście pieczywa). Zgodnie z jej zapisami niebawem (po 18 miesiącach od wejścia w życie) Ustawa będzie poddana ewaluacji i będzie to kolejny moment do dyskusji nt. rozwiązań prawnych w tym obszarze.