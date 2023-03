Pieczywo w dyskontach jest wypiekane na miejscu, w sklepie. To sprawia, że eksponowane i sprzedawane jest bez oznaczenia o składzie bezpośrednio na wyrobach. Gdzie znaleźć zatem te informacje? Andrzej Piętka, ekspert rynku piekarniczego, dla serwisu portalspozywczy.pl sprawdził i ocenił dostępność danych o składzie w 6 sieciach.

Skład pieczywa w dyskontach. Oceniamy dostępność informacji; fot. A. Piętka

Pieczywo w dyskontach: Jak sprawdzić skład?

Skąd możemy wiedzieć, jaki jest skład pieczywa kupowanego w sieci? Pieczywo w dyskontach wypieka się na miejscu i jest ono sprzedawane bez oznaczenia o składzie bezpośrednio na wyrobach. Informacje te powinny być jednak łatwo dostępne w miejscu zakupu. Czy tak jest naprawdę? Andrzej Piętka, ekspert rynku piekarniczego, dla serwisu portalspozywczy.pl sprawdził i ocenił dostępność danych o składzie w 6 sieciach: Aldi, Biedronka, Dino, Kaufland, Lidl i Netto.

- O jakości pieczywa świadczy jego skład i jakość użytego surowca, a nie to czy zostało zrobione w małej czy w dużej piekarni. Ważny jest krótki prosty skład chleba lub bułek. Powinniśmy znaleźć w nim mąkę (użyty rodzaj i proporcje), wodę, drożdże, sól i dodatek ziaren. Taki jest trend. Pieczywo w dyskontach jest wypiekane na miejscu, w sklepie. To sprawia, że jest eksponowane i sprzedawane bez oznaczenia o składzie bezpośrednio na wyrobach. Dlatego tak ważne jest prawidłowe oznaczenie nazwy produktu na ekspozycji, na cenówce, aby na tej podstawie klient mógł sprawdzić swobodnie i w dowolnym momencie zakupów skład. Dzisiaj jest coraz więcej osób, które są na dietach specjalistycznych lub mają alergie. Ludzie powinni mieć przez to nieograniczony dostęp do takiej informacji oraz wiedzieć, jakie surowce zostały wykorzystane do produkcji - tłumaczy Andrzej Piętka.

Sprawdziliśmy, jak taka dostępność wygląda w dyskontach i z jaką dbałością firmy działają transparentnie.

Informacja o składzie Kaufland Dino Aldi Biedronka Netto Lidl Dostępność * * *** *** *** ** Miejsce * * *** *** *** * Czytelność ** * ** ** ** * Antykradzież # * * * ** * *** Wiedza personelu ## * * * ** * ** Estetyka przekazu * * * ** ** *** Podsumowanie 7/18 6/18 12/18 14/18 12/18 12/18

*** - wysoki poziom

** - średni poziom

* - niski poziom

# zabezpieczenie przed zabraniem kart przez klienta

## Zadawane były 2 pytania:

a) Które chleby są w 100% żytnie?

b) Czy sprzedawana bagietka jest z dodatkiem masła czosnkowego czy bagietka jest z margaryną i z przyprawą czosnkową?

Aldi: Informacje o składzie pieczywa

Aldi stopniowo, z miesiąca na miesiąc, poprawia ofertę i funkcjonowanie piekarni. W tym teście wypada przyzwoicie. Jako jedyni w miejscu przechowywania kartek ze składami wyraźnie oznaczyli miejsce specjalną naklejką.

Biedronka: Informacje o składzie pieczywa

- Biedronka wypada najlepiej w tej ocenie konsumenckiej, brawo za postęp w tym względzie. Bywało z tym różnie, ale ilość sklepów może powodować różną dostępność do takiej informacji. Zdarza się spotykać karty ze składami również w segregatorach, które są układane wysoko na regałach ekspozycyjnych - ocenia Andrzej Piętka.

Dino: Informacje o składzie pieczywa

- Dino ma część sklepu z pieczywem bardzo minimalistyczną pod każdym względem. Sposób sprzedaży pieczywa i jego ekspozycji jest przez tę sieć traktowane po macoszemu. Widać, że koncept jest małointuicyjny i źle oznaczony. Trudno pewne rzeczy tu znaleźć. Sam rozwój sieci jednak imponuje, więc ilość sprzedawanego pieczywa przez to rośnie z roku na rok - komentuje ekspert.

Kaufland: Informacje o składzie pieczywa

- Kaufland źle pokazuje składy, które są dostępne tylko dla wysokich osób (regał miał ok 175 cm wysokości). Segregator, gdzie kartki były luźno wrzucone, leżał na nim. Piekarnia, jako całość, schludnie i ładnie się prezentuje, regał z nowościami widoczny, z promocjami i produktami specjalistycznymi też dobrze oznaczone. Samodzielne znalezienie kart ze składami pieczywa wymaga jednak zabawy „w chowanego” i determinacji - mówi Piętka.

Lidl: Informacje o składzie pieczywa

- Lidl podaje składy, które są trudne do odczytania bez szkła powiększającego. Samo usytuowanie kart wydaje się dobre, ale klient nie stanie tu swobodnie i nie przeczyta łatwo składów pieczywa. Po pierwsze jest to miejsce potrzebne do przejścia dla pracowników piekarni, a po drugie wielkość użytej czcionki jest chyba maksymalnie mała, z zakresu tej wielkości dozwolonej - uważa ekspert.

Netto: Informacje o składzie pieczywa

- Netto ciągle poprawia jakość funkcjonowania piekarni i komunikację z kupującymi. Karty przyklejone na ściance sąsiadującej z ekspozycją w pewnym nieładzie. Wystarczyłoby zrobić tablicę informacyjną dla klientów i od razu wyglądałoby to bardziej estetycznie. Duński design przekazu informacji sprawia wrażenie nieporządku w tej wersji. Łatwo jednak jest to szybko poprawić - komentuje Andrzej Piętka.