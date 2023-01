Jedzenia z okienek typu drive-thru to domena głównie fast foodów. Od 10 stycznia w Kobylance pod Stargardem w ten sposób można kupić także… pieczywo. To już kolejny taki punkt sieci piekarni Asprod.

Asprod drive-thru

Asprod Drive Kobylanka Park jest trzecią placówką działającą w formacie drive thru i jednocześnie 85 sklepem firmowym sieci.

Sklep zlokalizowany w Kobylanka Park jest połączeniem oferty piekarni i cukierni Asprod z konceptem – drive-thru, który z powodzeniem funkcjonuje już w dwóch miejscach w Szczecinie. Dzięki temu na miejscu można zrobić zakupy zarówno w tradycyjny sposób, jak i nabyć swoje ulubione pieczywo, słodkości i przekąski nie wysiadając z samochodu.

Sklepy spożywcze, apteki czy nawet placówki bankowe z okienkami drive-thru działają już z powodzeniem nie tylko za granicą, ale i w innych częściach naszego kraju. Koncept zaproponowany przez Asprod już dwa lata temu w Szczecinie, był pierwszym tego typu rozwiązaniem piekarniczym na terenie Pomorza Zachodniego.

– W naszych czasach żyje się coraz szybciej, dlatego staramy się wprowadzać kolejne udogodnienia dla naszych Klientów, które pozwolą zaoszczędzić tak cenny czas, którego niestety wciąż brakuje. Mamy już sklep internetowy, w którym można zamawiać pieczywo i słodkości łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu. Sklepy wzbogacone o koncept drive-thru to kolejne, sprawdzone już przez nas rozwiązanie, które sprawia, że zakupy u nas są jeszcze wygodniejsze, co potwierdzają Klienci, którzy na co dzień z niego korzystają– mówi Iwona Przystupa Kierownik Marketingu Asprod.

W ofercie nowego punktu znajduje się pieczywo, słodkości oraz przekąski w tym także pieczona na miejscu pizza, a także oferta śniadaniowa. Nie zabraknie również kawy, którą Asprod wypala we własnej, rzemieślniczej palarni czy tradycyjnych ręcznie tworzonych czekolad i pralin.

CZYTAJ TEŻ WYWIAD z PREZESEM ASPROD: Polacy jedzą coraz mniej chleba. Czym piekarnie chcą przyciągnąć klientów?

Zarówno sklep firmowy, jak i okienko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00, w soboty od 7:00 do 18:00 oraz w niedziele (również te z ograniczonym handlem) od 8:00 do 18:00.