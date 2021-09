Piekarnia Lidla źródłem inspiracji dla konkurencji? (opinia)

Lidl może się pochwalić najbardziej rozwiniętym konceptem bake-off wśród wszystkich sieci handlowych w Polsce – uważa Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, który ocenia dla serwisu portalspozwyczy.pl nowy dział piekarniczy dyskontu.

Razem z Andrzejem Piętką z Akademii Wypieków postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się ofercie Piekarni Lidla i ocenić strategię rozwoju asortymentu w tym dyskoncie.

– Lidl może się pochwalić najbardziej rozwiniętym konceptem bake-off wśród wszystkich sieci handlowych w Polsce. Do tego dochodzi duże doświadczenie i odważne inwestowanie w piekarnię, nowości oraz pracowników. Widać, że ciągle starają się rozwijać ten pomysł i pracują nad asortymentem na półkach. Wydaje mi się, że Polska jest dla Lidla czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego dla projektu bake-off, gdzie testowane są różne rozwiązania sprzedażowe i asortymentowe, które potem można przenieść do kolejnego kraju – komentuje dla serwisu portalspozwyczy.pl Andrzej Piętka.

Jak zorganizowana jest piekarnia Lidla?

Jak opisuje ekspert, na początku sklepu jest część piekarnicza. Kupujący, gdy wchodzi do dyskontu, widzi ładnie wyeksponowane pieczywo w dobrym oświetleniu i często czuje zapach świeżo wypiekanego chleba. Ekspozycja jest samoobsługowa, dobrze przemyślana, z akcentem na promocję sprzedaży pieczywa premium, które jest przeważnie położone na wysokości oczu kupującego.

– Wyraźnie oznaczone są regały z nowościami i BIO. Efekt otwieranej szafy, na ekspozycji, znakomicie sprawdził się w sklepach. Lidl był pierwszy z tym pomysłem. Myślę, że taka forma sprzedaży wpłynęła na większy szacunek klientów do kupowanego chleba. Po otwarciu sklepu, ok. godziny 6.30, przeżywamy zdziwienie, wchodząc na zakupy, bo regały z pieczywem są już w większości wypełnione świeżo odpieczonymi chlebami, bułkami i przekąskami. Dostrzegalny jest szeroki asortyment, uporządkowane półki i ładnie prezentujące się na nich wyroby. Klient kupuje oczami i dobrze wyglądający produkt będzie odbierany też jako lepszej jakości. Poziom wypieku i merchandisingu w Lidlu jest często wzorem dla konkurentów, bo powszechnie uważane są za najlepsze. Pieczywo jest chrupiące, często ciepłe, pachnące i dobrze smakuje. Z tego względu bardzo wielu klientów Lidla myśli, że w sklepach pieczywo jest świeże, bo jest pewnie robione na miejscu, od receptury i zamieszania ciasta. Mało osób kojarzy chleb tutaj z produktem mrożonym. Ilość indeksów dostępnych na półkach na początek i na koniec dnia jest duża. To świadczy o dobrze zorganizowanej piekarni – uważa Andrzej Piętka.

Jego zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem bake-off jest osoba dedykowana w piekarni, która na bieżąco uzupełnia produkty na półkach i je układa. Dobrym nawykiem jest też sprawdzanie przez takiego pracownika wyglądu ekspozycji od strony kupujących. Wprowadzenie krajalnicy tarczowej jest też świetnym ruchem.

– Właściwa inwestycja, dobrej jakości urządzenie, które nie rwie kromek przy pracy, może kroić ciepłe pieczywo i jest intuicyjnie obsługiwane przez klientów, w tym seniorów. Szybko ta usługa została zaakceptowana przez konsumentów – komentuje Andrzej Piętka.

– W piekarni istnieje świadoma i dobra komunikacja z klientami. Kupujący nie błądzi przy stoisku, bo wie gdzie znajdzie swój produkt. Takie przyzwyczajenie klienta do kupowania z pamięci to gwarancja utrzymania stałego i lojalnego klienta. Lidl to robi bardzo dobrze – ocenia.

– W piekarni Lidla panuje porządek, cenówki zawsze prawidłowo umieszczone przy produktach, jest dobra dostępność do torebek i foliowych rękawiczek, podłoga czysta, a okruchy i ziarna regularnie sprzątane z tacek na półkach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stojak, obecny w części sklepów, z pieczywem z poprzedniego dnia sprzedawanym z 70% rabatem. Są w Lidlu osoby przychodzące na zakupy gotowe z takiego rozwiązania korzystać – dodaje.

Według Piętki Lidlowi znakomicie udaje się też trafianie z nowościami, asortyment na półce jest zgodny z aktualnymi trendami.

– Są zawsze w pozycji lidera w przypadku oceniania ciekawych produktów na rynku. Nie bądźmy zaskoczeni, jak niedługo pojawi się jakieś pieczywo dla osób na diecie KETO czy muffina Lion z innowacyjnym smakiem nadzienia. Wydaje się, że decydenci w firmie są otwarci na rozmowy o nowych produktach. Nie uciekają się do tricków, np. do zamawiania niższej gramatury pieczywa, tak jak robi to jeden z konkurentów, aby w ten sposób zachować tę samą cenę u dostawcy. Podobać się może strategia przyciągania ludzi zainteresowanych pieczywem BIO, bo wszelkiego rodzaju biobazarki zawsze miały klientów świadomych i z bardziej zasobnym portfelem. Widać takich nowych klientów w sklepach i widać, ze na to zainteresowanie reaguje dyskont – mówi.

Andrzej Piętka w swojej ocenie piekarni Lidla wskazuje też miejsc do poprawy. Zarządzanie asortymentem i jakością wypieku jest dobre, zdarza się jednak spotkać sklepy potrzebujące większej kontroli. Jego zdaniem, w Lidlu brakuje pieczywa z regionalnym DNA.

– Mieszkając w Lublinie lub Szamotułach konsument chciałby dostać w Lidlu „chleb staropolski" pochodzący ze znanej lokalnej piekarni (nawet pokrojony w folii) lub tradycyjnych polskich wyrobów półcukierniczych, np. chałkę czy drożdżówkę. Na pewno potrzebna jest lepsza koncepcja dla ciast chłodzonych, bo powinny one być w sąsiedztwie piekarni. Brakuje mi też słodkich przekąsek z charakterystycznymi polskimi owocami. No i widać, że jest stały problem z tym, gdy w godzinach szczytu wieczornego, np. w sobotę od 18.00 zdarza się, że brakuje 80% produktów na półce, a sklep jest wtedy pełen ludzi. A tu jest kilka rozwiązań dla tego problemu – mówi.

– Na Lidlu spoczywa duża odpowiedzialność, dlatego że wszystkie firmy konkurencyjne podpatrują rozwiązania Lidla z piekarni i wiele z nich próbuje u siebie je implementować. Z różnym skutkiem oczywiście. Mają siłę i możliwość edukowania konsumentów w zakresie zdrowszego odżywiania. Powinny to wykorzystywać na swoją korzyść – podsumowuje.