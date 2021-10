Piekarnia Skalski rozwija koncept Skalski Cakes&Cafe

W warszawskiej galerii handlowej Atrium Promenada ruszyła placówka sieci piekarnio-cukierni Skalski Cakes&Cafe.

Lokal Skalski Cakes&Cafe w warszawskiej galerii handlowej Promenada to kolejna piekarnia–cukiernia, jaką w ramach nowego konceptu Cakes&Cafe, rozwija w centralnej i południowej Polsce ostrowiecka rodzinna firma piekarsko-cukiernicza Skalski.

Naturalną lokalizacją dla piekarnio-cukierni Skalski Cakes&Cafe są obszary sklepowo gastronomiczne przy hipermarketach, a przede wszystkim – galerie handlowe. Dlatego właśnie najnowszy lokal tego konceptu zaczyna działać w warszawskiej galerii Atrium Promenada.

- Współpraca przy takich lokalizacjach wręcz wymusza rozwój firmy w modelu biznesowym, żeby spełnić wymagania takich partnerów jak galerie handlowe - mówi Anna Głowacz-Mazur, specjalistka ds. reklamy i marketingu Piekarni Skalski. Tłumaczy, że celem jest stworzenie ogólnopolskiej marki.

- To mają być miejsca, w których można kupić pyszne ciasto i pieczywo, zjeść rzemieślnicze lody, które sami robimy lub kupić przygotowany w oparciu o naturalne produkty posiłek. To będą dania na wynos, ale dalekie od fast foodu – mówi Anna Głowacz-Mazur.

W Skalski Cakes&Cafe będą półki z produktami ekologicznymi od lokalnych producentów.

Nowa marka będzie rozwijana równolegle do już istniejącej sieci sprzedaży. Skalski Cakes&Cafe, bo o niej mowa, będzie można znaleźć przede wszystkich w dużych centrach handlowych. Pewne, w tym funkcjonujące już, lokalizacje to m.in. trzy galerie w Warszawie - Atrium Targówek, Atrium Reduta i Atrium Promenada, a niebawem także - Galeria Korona Kielce, Centrum Handlowe Echo w Radomiu oraz Skende Shopping przy Ikea w Lublinie.

Mająca swoją siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim Piekarnia Skalski to jedna z najstarszych tego typu rodzinnych firm w regionie świętokrzyskim. Jej historia sięga co najmniej lat trzydziestych XX wieku, kiedy Ignacy Gierzkowski, założyciel piekarni, razem z żoną, prowadził piekarnię w Kunowie. Po wojnie małżonkowie uruchomili piekarnię w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziś zakład prowadzony przez ich wnuka, Grzegorza Skalskiego, słynie z produkcji kilkudziesięciu rodzajów tradycyjnego pieczywa bez polepszaczy oraz domowych ciast. Wypieki docierają do sklepów na terenie trzech województw - świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Teraz właściciel firmy postanowił zrobić kolejny krok i uruchamia markę premium - Skalski Cakes&Cafe. To sieć autorskich kawiarni połączonych z cukierniami. Lokal w galerii Atrium Promenada to już trzecia kawiarnia tego konceptu w Warszawie.