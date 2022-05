Piekarnia z Wołomina ofiarą miejskiej legendy. "Taka sława nas nie cieszy"

Piekarnia Cukiernia Pawełek z Wołomina to niewielki biznes, jakich w Polsce setki. Dlaczego akurat ten sklep stał się celem internetowej nagonki? Mamy dość kłamstw na nasz temat - apeluje właścicielka lokalu.

Autor: AT

Data: 26-05-2022, 14:57

Piekarnia Cukiernia Pawełek z Wołomina padła ofiarą miejskiej legendy. Sprawą zajmuje się policja. fot. facebookowy (prawdziwy) profil piekarni

Piekarnia Cukiernia Pawełek z Wołomina od początku 2022 przeżywa nie tylko internetowe oblężenie mierząc się z absurdalnymi zarzutami.

Internauci kolportują fałszywe wieści o zdarzeniu, do jakiego miało dojść w piekarni 14 lutego 2007, choć firma powstała 9 lat później.

Właścicielka piekarni, mimo zgłoszenia sprawy na policję, wskazuje, że jest bezsilna wobec miejskiej legendy, która żyje już własnym życiem.

Jak powstał fake news o Piekarni Cukierni Pawełek?

Piekarnia Cukiernia Pawełek z Wołomina to niewielki biznes, jakich w Polsce setki. Zlokalizowany przy ul. Legionów 66 punkt wypieka i sprzedaje m.in. pieczywo na naturalnym zakwasie, pączki, drożdżówki. Dlaczego o skromnej piekarni z podwarszawskiej miejscowości zrobiło się głośno w internecie?

"Bardzo fajnie że się rozwijacie, ale tęsknię trochę za siostrą". "Możecie nas pozywać ale wydarzenia z lutego 2007 roku nigdy nie zostaną zapomniane", "Będą jeszcze kiedyś takie dobre pączki jak w lutym 2007 roku?" - to tylko kilka z tysięcy wpisów w mediach społecznościowych piekarni.

Co stało się 14 lutego 2007?

Jak zaczęła się cała sprawa, nikt nie wie. Faktem jest, że algorytmy Google odnotowały ponadprzeciętne zainteresowanie piekarnią pod koniec marca. Sprawę opisała stołeczna Gazeta Wyborcza, a nagranie poświęcił sprawie także youtuber SzopDemaskuje, którego nagranie o piekarni obejrzało blisko 100 tys. osób.

Z jakiegoś powodu w sieci zaczęła być rozpowszechniana teza jakoby właściciel piekarni 14 lutego 2007 roku zamordował kilkanaście dzieci, a ich wnętrzności wykorzystał jako nadzienie do pączków. Brzmi zbyt absurdalnie, by ktoś w to uwierzył? Jak się okazuje, sprawa przybrała całkiem realny obrót dla niczego nieświadomych właścicieli piekarni, założonej, dodajmy, w 2016 roku.

Piekarnia Cukiernia Pawełek bezradna wobec internetowego hejtu

- Otrzymywaliśmy dosłownie tysiące telefonów od dzieci w wieku 8-15 lat z pytaniami "Czy są pączki z mięsem?" albo "Gdzie jest Amelka?", "Co zrobiliście z Bartkiem"? - opowiada "Gazecie Stołecznej" Anna Krupa, właścicielka Piekarni Pawełek.

Jakby tego było mało, młodzież przychodziła pod piekarnię by robić sobie zdjęcia lub bez skrępowania wbiegała do środka wykrzykując w obecności klientów pytania o "pączki z dziećmi". Powstały też liczne fałszywe profile piekarni w mediach społecznościowych, oczywiście wypełnione pytaniami o wspomnianą datę z 2007 roku.

Zdesperowana właścicielka w marcu zgłosiła sprawę na policję powołując się na uporczywe nękanie i naruszenie prywatności. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Piekarni Cukierni Pawełek nie chce rozgłosu

Co ciekawe, gdy w sieci zaczęły się upowszechniać informacje o fake newsie wymierzonym w wołomińską piekarnię, wielu internautów zaczęło nawoływać właścicieli piekarni do wykorzystania rozgłosu. Anna Krupa przyznaje jednak, że tego rodzaju sława wcale ją nie cieszy.