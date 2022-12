Piekarnia Żywioły jest nowym konceptem łączącym tradycyjną piekarnię z częścią bistro. Punkt przy Al. KEN 19 na Ursynowie jest drugą lokalizacją sieci Piekarni Żywioły w Warszawie. Pod koniec listopada br. przy ul. Chmielnej 19 w Warszawie (w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich) zadebiutował pierwszy lokal sieci, który oprócz piekarni oferuje część restauracyjną z barem.

Piekarnia Żywioły z nową lokalizacją; fot. mat. pras.

Piekarnia Żywioły na Ursynowie

Przy Al. KEN mieszkańcy Ursynowa będą mogli skorzystać z oferty przekąsek na ciepło i zimno. Od 7:00 do 20:00 w tygodniu i do 15:00 w soboty w sprzedaży oprócz świeżo wypieczonego pieczywa dostępne będą, m.in. słone i słodkie przekąski (drożdżówki, muffiny, croissanty, donuty), kanapki na ciepło i zimno (np. z halloumi i konfiturą cebulową czy z cukinią, camembertem i pesto genovese), zapiekanki (np. z pomidorem malinowym i bazylią czy z chorizo, czerwoną cebulą i płatkami chilli), wrapy (z grillowanymi warzywami). Będzie można także napić się herbaty i kawy z autorskiej selekcji ziaren.

– Ursynów to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Miejsce, gdzie pęd Śródmieścia spotyka się ze spokojem i sąsiedzką życzliwością mieszkańców okolicznych osiedli. Właśnie w takich ośrodkach, blisko ludzi, chcemy otwierać kolejne lokalizacje naszej sieci Piekarni Żywioły – mówi Karolina Zajezierska, przedstawicielka piekarniczej rodziny Zajezierskich.

– Tworzymy koncept, łączący energię naszego młodego zespołu i jego żywiołowość z prawie stuletnią tradycją wypiekania chleba. Chcemy trafić z naszą ofertą zarówno do osób zmierzających do pracy czy szkoły, jak i do poszukiwaczy miejsc, gdzie można na chwilę usiąść, wypić kawę i zjeść ulubioną kanapkę. Wierzymy, że nasz lokal idealnie wpisze się w charakter i styl życia Ursynowa – dodaje.

Już wkrótce Piekarnia Żywioły pojawi się w kolejnych lokalizacjach.