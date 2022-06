Piekarnie i cukiernie szukają oszczędności. Jakie chwyty stosują?

Piekarnie i cukiernie szukają rozwiązań na potanienie receptur. W sklepach będzie więcej produktów o zmniejszonych gramaturach, o zmienionym wyglądzie i z tańszymi posypkami - przewiduje Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Ekonomiczna cena pieczywa w sklepach

Jak mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, piekarnie i cukiernie szukają oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej.

- Na rynku surowców sytuacja wydaje się czasowo stabilizować, a ostatnie dni przyniosły nawet niewielki spadek cen mąki. Nadchodzi czas zapotrzebowania na pieczywo o poprawnym smaku, czystym składzie i w ekonomicznej cenie. Tego będą oczekiwali odbiorcy tacy jak dyskonty, sklepy spożywcze, supermarkety i sklepy convenience oraz sami konsumenci - wymienia ekspert.

Czy cena chleba może być niska?

Zdaniem Piętki, trudno zgodzić się jednak z tezą, że można oczekiwać wysokiej jakości chleba w niskiej cenie.

- Nie będzie takie oczekiwanie dla piekarni komfortowe. Firmy będą w takich przypadkach walczyć bardziej o przetrwanie niż o zrównoważony rozwój własny - komentuje.

- Piekarnie nie potrafią również zrozumieć sensu ekonomicznego, tego że niskie ceny sprzedaży powodują brak pieniędzy na inwestycje. Sieci handlowe podchodzą do tej sytuacji bardziej na zasadzie szans dla własnego rozwoju sprzedaży i próby wyprzedzenia konkurentów. Handlowcy są wobec producentów pieczywa i wyrobów cukierniczych bardzo konsekwentni, dążą do realizacji umów i utrzymania „starych” cen. To daje im możliwość przyciągnięcia niskimi cenami chleba do siebie na zakupy dodatkowych klientów, na których im szczególnie zależy. To jest priorytet dla nich. Dzieje się to oczywiście głównie kosztem piekarni rzemieślniczych, tradycyjnych sklepów spożywczych i bazarków. Dlatego należy spodziewać się zainteresowania kupców pieczywem o zmienionych parametrach wypiekowych dla piekarni z ofertą bake-off - tłumaczy Andrzej Piętka.

Priorytetem w sieciach będzie zachowanie ekonomicznej ceny na półce sklepowej. Pieczywo jest i będzie nadal magnesem dla większości Polaków. Wynika to z kultury, polskiej kuchni i rodzinnej tradycji.

Patenty na tańszą produkcję

Ekspert z Akademii Wypieków przyznaje, że piekarnie szukają rozwiązań na potanienie receptur chlebów i bułek. Jego zdaniem, w sklepach będzie więcej produktów o zmniejszonych gramaturach, o zmienionym wyglądzie i z tańszymi posypkami.

- Część branży odchodzi od mieszanek i chętniej wraca do tradycyjnych rozwiązań. Używa silniejszych środków i komponentów, które pozwalają wypiec większy objętościowo produkt przy niższej naważce. Pojawiają w piekarniach cenówki, które określają cenę chleba lub ciastek za 100g, co może wprowadzać w błąd kupującego. Pojawiają się coraz liczniejsze opowieści o zaopatrywaniu się cukierni i piekarni w dyskontach. Kupują towar deficytowy lub szybko drożejący, np. olej w 1-litrowych butelkach lub oszczędzają na dodawanym do ciast tłuszczu, stosując margaryny 70% zamiast 80% - wskazuje Andrzej Piętka.

- Na szczęście jest liczne grono cukierni i piekarni, które używają naturalnych składników i na razie dobrą jakością bronią się przez bankructwem. Często mają dobrą lokalizację i lojalnych klientów doceniających smak i tradycyjne receptury - dodaje.