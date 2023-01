Gigantyczny koszt wzrostów cen energii, rosnące ceny surowców czy wzrost kosztów pracowniczych. Sytuacja sektora piekarniczego i cukierniczego w roku 2022 to był prawdziwy rollercoaster, a tegoroczne perspektywy nie rysują się w optymistycznych barwach - mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Północna Izba Gospodarcza postuluje objęcie specjalnym wsparciem rzemieślników z sektora piekarniczego i cukierniczego; fot. shutterstock

Sektor piekarniczy i cukierniczy 2022

– Sytuacja sektora piekarniczego i cukierniczego w roku 2022 to prawdziwy rollercoaster, który rozpoczął się niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie. Już w marcu przedsiębiorcy otrzymywali rachunki, w których uprzedzani byli o astronomicznych wzrostach – były to rachunki wyższe nawet o 800%. Już wtedy było jasne, że bez interwencji rządowej i wsparcia – wiele piekarni, głównie rzemieślniczych – skazanych będzie na szybkie bankructwo. Zamrożenie cen prądu przyniosło pewną ulgę, ale to tylko chwilowa ulga dla firm, które borykają się z problemami niemal na każdym polu swojej działalności – podkreśla Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Jakie problemy najczęściej zgłaszali nam przedstawiciele sektora piekarniczego?

· Gigantyczny koszt wzrostów cen energii. Najdotkliwszy był tutaj wzrost cen gazu

· Rosnące ceny produktów spożywczych: cena mąki zmieniała się nawet kilka razy w miesiącu

· Problemy zgłaszali nie tylko piekarze, ale i cukiernicy – wzrost cen cukru i jaj powodował, że ceny pączków, rogali świętomarcińskich czy drożdżówek biły absolutne rekordy

· Wzrost kosztów pracowniczych – płaca minimalna rośnie, pensje pracowników też muszą więc rosnąć.

Rynek piekarniczy 2023

Hanna Mojsiuk ostrzega, że perspektywy rynku piekarniczego nie rysują się w optymistycznych barwach.

– Rok 2023 będzie czasem weryfikacji cen energii, gazu, prądu i paliwa. Na ile rządowe tarcze i zamrożenie cen będzie w stanie zatrzymać galopadę cen? Wielu przedsiębiorców nie potrafi ocenić jak kształtować będą się ceny w przyszłym roku. Od jednego z piekarzy usłyszałam, że Polacy mogą być skazani na pieczywo marketowe, bo na rzemieślnicze, jakościowe pieczywo niedługo będzie już nikogo stać – chleb za 10 czy 12 złotych to kwota astronomiczna, a gdyby przedsiębiorcy przerzucali całkowity koszt na klientów, to takie kwoty na paragonach byłyby realne – tłumaczy Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Wsparcie dla branży piekarniczej

Północna Izba Gospodarcza postuluje objęcie specjalnym wsparciem rzemieślników z sektora piekarniczego i cukierniczego. O jakie wsparcie chodzi?

– Może być to obniżenie podatków, może to być dopłata do ich usług. Celem jest utrzymanie działania firm z wielkimi tradycjami i umożliwienie konsumentom dalszego korzystania z ich usług – wymienia Hanna Mojsiuk.