Piekarstwo kraftowe w Polsce prężnie się rozwija

Polskie piekarstwo zmienia się z roku na rok, a autorskie kraftowe pieczywo nie ustępuje w niczym światowemu – mówią organizatorzy konkursu na wypiek chleba Master Baker.

Data: 08-09-2021, 12:22

Naukowcy, poszukując sposobów na jak najdłuższe życie w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, zalecają, aby osoby dorosłe spożywały 75g mąki pełnoziarnistej dziennie (źródło Fuldkorn).

Spożycie pieczywa w Polsce

Według GUS statystycznie Polacy spożywają tak mało pieczywa, że przechodząc z dnia na dzień na chleb pełnoziarnisty wciąż nie dostarczaliby rekomendowanej ilości błonnika – podają organizatorzy konkursu na wypiek chleba Master Baker.

Jak przytaczają, w roku 2020 spożywaliśmy przeciętnie 2,75kg chleba miesięcznie, co daje ok. 91 gramów chleba dziennie, na które - zależnie od receptury - przypadałoby przeciętnie 55g mąki pełnoziarnistej.

– Mąki pełnoziarniste z różnych zbóż mają różną zawartość otrąb, wobec tego chleb pełnoziarnisty z pszenicy konsumpcyjnej konwencjonalnej i chleb pełnoziarnisty z ekologicznej pszenicy okrągłoziarnowej vel Trispa wykonany z tej samej receptury będą zawierały różne ilości błonnika pokarmowego na zdecydowaną korzyść Trispy. Podobnie przeważa ekologiczne, pierwotne żyto – krzyca nad żytem konwencjonalnym. W zależności od porównywanych partii, odmiany i jakości ziarna, jakości przemiału, chłonności wody i samej receptury różnice w ilości otrąb potrafią być wielokrotne, dlatego chleb nazywany pełnoziarnistym z jednej piekarni może dostarczać zupełnie inną ilość błonnika niż z drugiej. Konsument chcący odżywiać się zdrowo aż takich szczegółów nie musi znać pod warunkiem, że dla pieczywa zostanie wprowadzone obowiązkowe oznaczenie % referencyjnej wartości spożycia otrąb (%RWS). Obecne, dramatycznie niskie spożycie chleba w połączeniu z niską wartością odżywczą pieczywa to narodowa tragedia, z której wynikają kolejno nadwaga, otyłość, a z tego dalsze powikłania i choroby Polaków. Musimy przekonać społeczeństwo do pieczywa prozdrowotnego, a to z kolei musi zacząć być naprawdę smakowite i w rozmaitym asortymencie – tylko wówczas tzw. ”razowce” mogą stać się chlebem powszednim – przekonują organizatorzy konkursu na wypiek chleba.

Na piekarzu spoczywa odpowiedzialność dbania o jakość surowców, ich pochodzenie, ale to jednak konsument musi zacząć domagać się rzetelnych informacji od piekarza na temat surowców, wówczas piekarz zacznie wymagać rzetelnych informacji od młynarza i rolnika.

Piekarstwo kraftowe

– Polskie piekarstwo zmienia się z roku na rok, autorskie „craftowe” pieczywo nie ustępuje w niczym światowemu. Dostęp do mediów społecznościowych to ciągła wymiana wiedzy i doświadczeń między piekarzami z całego świata. Pojawiło się wiele mikropiekarni, piekarni butikowych zakładanych przez pasjonatów chleba, nie obawiających się eksperymentować, samodzielnie wytwarzając na kompaktowych młynkach żarnowych specjalne mieszanki mąk wzbogacane o zboża rzekome, rośliny strączkowe, zioła, suszone warzywa, owoce, kwiaty... dzięki czemu konsumenci mają do wyboru coraz bardziej różnorodny asortyment pieczywa – mówią.

Ceny autorskiego pieczywa nie należą jednak do niskich, dlatego coraz więcej osób podejmuje się amatorsko wypiekać niebanalne chleby w domach, także na sprzedaż w ramach legalnej, zarejestrowanej domowej produkcji spożywczej. Skupieni wokół facebookowej grupy „Domowy Piekarz” – jednego z patronów medialnych konkursu Master Baker, wyszukują dostawców zbóż, wytwarzają samodzielnie mąki na kompaktowych młynkach żarnowych i wypiekają wspaniałe chleby. To wszystko bardzo korzystne zmiany, ponieważ oddziałują wprost na polskie rolnictwo – m. in. na zwiększenie różnorodności hodowli zbóż, obszarów upraw certyfikowanych, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego.