Pierwszy pociąg z ukraińskim zbożem oczekiwany w Niemczech w najbliższych dniach

Autor: PAP

Data: 09-08-2022, 14:30

Pierwszy pociąg z kukurydzą z Ukrainy powinien przyjechać do Rostoku na północy Niemiec pod koniec bieżącego tygodnia, a najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Ładunek ma być następnie wywożony statkami, prawdopodobnie do Afryki Północnej - informuje we wtorek portal stacji NDR.

Według informacji tego nadawcy w sierpniu w Rostoku pojawią się jeszcze trzy pociągi z ukraińskim zbożem, dzięki czemu w miejscowym porcie będzie można obsłużyć do 6000 ton.

"Nie skończy się na kukurydzy. Także inne zboża mają być sprowadzone do hanzeatyckiego miasta pociągiem z Ukrainy" - podkreśla NDR.

Ukraiński eksport rolny przez Morze Czarne był zablokowany od końca lutego z powodu rosyjskiej wojny napastniczej, ale po zawarciu porozumienia 22 lipca pierwsze statki są ponownie w drodze. Mimo to nadal rozwijane mają być alternatywne trasy lądowe. Wznowienie eksportu jest uważane za ważne dla stabilizacji cen żywności na rynku światowym. Do tej pory Ukraina była za jednego z najważniejszych eksporterów zbóż - przypomina portal stacji.