Pierwszy statek z ukraińskim zbożem dotarł do Afryki

Autor: PAP

Data: 30-08-2022, 18:18

Pierwszy od chwili uruchomienia tzw. Inicjatywy Zbożowej statek z ukraińskim zbożem dotarł do Afryki – powiadomiło we wtorek ukraińskie ministerstwo infrastruktury. Zamówiony przez ONZ transport pszenicy dopłynął do Dżibuti, skąd zostanie przewieziony do Etiopii.

"Pierwszy statek z ukraińską produkcją rolną zafrachtowany przez ONZ dotarł do Afryki" - napisał resort na Facebooku (https://tinyurl.com/4e8p636v).

Zboże z Ukrainy dotarło do Afryki

Jak podano, masowiec Brave Commander, wynajęty przez Światowy Program Żywnościowy i przewożący 23 tys. ton pszenicy dotarł do Dżibuti. Zboże ma zostać następnie skierowane do Etiopii.

Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow powiedział, że "we współpracy z ONZ Ukraina wysłała już dwa statki z ponad 50 tys. ton zboża, by pomóc Etiopii i Jemenowi".

Brave Commander wypłynął z ukraińskiego portu Piwdennyj koło Odessy 16 sierpnia. We wtorek z tego samego portu wypłynął masowiec Karteria z 37,5 tys. ton pszenicy dla Jemenu.

"Od chwili podpisania tzw. Inicjatywy Zbożowej zdawaliśmy sobie sprawę z odpowiedzialności Ukrainy wobec świata, zwłaszcza wobec tych krajów Afryki i Azji, które przeżywają katastrofę humanitarną" - dodał Kubrakow.

Z Ukrainy wypłynęło już 61 statków z prawie 1,5 mln ton ładunków

W warunkach wojskowej blokady ukraińskich portów przez Rosję w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego).

Ministerstwo infrastruktury powiadomiło, że w ramach inicjatywy na rzecz bezpiecznego transportu produkcji rolnej z ukraińskich portów wypłynęło już 61 statków z prawie 1,5 mln ton ładunków.